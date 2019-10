Rally del Molise, podio per Laudati.

Importante risultato per il pilota irpino Massimiliano Laudati al 24° Rally del Molise. Il driver della scuderia Power car competition, insieme al copilota campano Venanzio Aiezzo, ha conquistato il 2° posto di classe R2b (auto di serie con modifiche), piazzandosi al 12° posto nella classifica generale, nella gara andata in scena a Campobasso, valida per la Coppa Italia Rally Aci Sport.

“Sono soddisfatto per il buon piazzamento – ha affermato Laudati – che premia il lavoro compiuto in vista di questa sfida, non solo dall’equipaggio, ma dall’intero team. Non posso, quindi, ringraziare la Laudati corse, per la messa a punto della vettura di gara, la scuderia Power car competition e gli sponsor, senza i quali non sarebbe possibile dare forma e concretezza alla nostra passione sportiva. In Molise abbiamo conquistato punti preziosi che rafforzano e rilanciano il percorso di questa stagione”.