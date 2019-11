Reati ambientali, Carabinieri denunciano impreditore a Montella.

Nell’ambito di servizi finalizzati alla tutela dell’ambiente ed al contrasto dell’abusivismo edilizio, i Carabinieri della Stazione di Montella, a conclusione di mirati accertamenti avviati unitamente a Carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino nonché a personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno denunciato il titolare di un’azienda agricola di Montella, ritenuto responsabile dei reati di “Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo”, “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, “Realizzazione opere abusive in aree tutelate per legge” e “Lavoro irregolare”.

In particolare, l’accesso ispettivo all’azienda permetteva di accertare:

la gestione illecita dei rifiuti (pneumatici, materiale edile di risulta, asfalto, materiale plastico), in parte derivanti dal ciclo di produzione (rifiuti vegetali, letame e reflui zootecnici), abbandonati in materia indiscriminata sul suolo;

la realizzazione di un ampliamento del piazzale adiacente la concimaia e la stalla, in assenza delle necessarie autorizzazioni e senza rispettare la distanza minima prevista dal fiume Calore (zona tutelata perché di interesse paesaggistico);

l’impiego “in nero” di un lavoratore che, da accertamenti svolti, non risultava essere stato assunto regolarmente.

A carico dell’imprenditore è scattato quindi il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’area interessata, avente una superfice di circa 300 metri quadrati, veniva sottoposta a sequestro e, per la classificazione e la campionatura dei rifiuti, veniva richiesto l’intervento di personale specializzato dell’A.R.P.A.C..