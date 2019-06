Risorse del territorio ed aree interne: il convegno del Centro Studi “Partenio – Mediterraneo”, in collaborazione con Assostampa.

Il centro studi “Partenio – Mediterraneo”, in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica “Lupi del Partenio” e con Assostampa Napoli Nord – Ordine dei giornalisti della Campania, ha organizzato per domani, sabato 21 giugno, dalle 9 alle 13, presso la sede di Via Augusto Guerriero n.29 ad Avellino (nei pressi dei campi da tennis), il convegno sul tema “Le periferie del Partenio e le risorse endemiche del territorio: sport, turismo, folklore ed antichi castelli”.

Relazioneranno: Carmine Acocella, vice presidente dell’associazione “Lupi del Partenio”, affiliata ad ACSI ed UISP, Massimiliano Musto, componente consiglio Ordine dei giornalisti della Campania, Pasquale Giuditta, sindaco di Summonte, Mariano Amighetti di Radio Bussola 24, ed i rappresentanti degli enti sportivi.