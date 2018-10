All’oncologo dell’Ospedale di Ariano Irpino Geppino Genua il Palliative Care Award.

C’è anche un irpino fra i 7 medici campani che sono stati premiati, lunedì 15 ottobre, presso la sala del consiglio della Regione Campania, col “Palliative Care Award”.

Il premio è promosso dall’Associazione House Hospital, in collaborazione con l’Osservatorio regionale Cure palliative e medicina del dolore, la Fondazione Medicina palliativa, la Scuola regionale Accademia della conoscenza, l’Osservatorio regionale Cure domiciliari, la Fondazione AdAstra.

Un riconoscimento che viene assegnato sulla scorta delle segnalazioni di pazienti oncologici e loro familiari a “medici che si dedicano ai pazienti, nell’ambito delle cure palliative, con un approccio umano, vicinanza, comunicazione, attenzione e accoglienza”, come afferma il presidente dell’Osservatorio regionale Cure Palliative, Sergio Canzanella.

Destinatari del prestigioso riconoscimento saranno: Adilberto Favilli (Asl di Terni), Antonio Maddalena (Asl Napoli 1 Centro), Antonio Maione (Asl Napoli 3 Sud), Armando De martino (Asl di Salerno), Carmine Lauriello (Asl di Caserta), Fabio Borrometi (Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon) e Geppino Genua (Asl di Avellino).

Il dottor Geppino Genua, di Gesualdo, è dirigente medico responsabile dell’U.O. di Oncologia presso l’ospedale di Ariano Irpino, reparto che ha già ricevuto numerose attestazioni di merito e che costituisce un fiore all’occhiello per la sanità irpina e campana.

Diversi i fattori valutati dall’utenza, come indicato dal presidente Canzanella: “senza dubbio è stata valutata la disponibilità ad interagire con il paziente e a fornire risposte esaustive; l’ascolto attento ed accogliente per conoscere la persona, le sue convinzioni, i suoi progetti, i suoi bisogni e le sue paure, per permettergli di vivere dignitosamente la malattia in ogni attimo della sua vita”.