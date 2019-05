Festa della Mamma, giornata dedicata alla salute della donna ad Aiello del Sabato.

Una giornata dedicata alla salute della donna, soprattutto in gravidanza e in allattamento, in occasione della Festa della Mamma. “Mamma: chi si prende cura di te?”: questo il tema dell’iniziativa promossa dalle Beauty Social Angels, gruppo di professioniste al femminile che domenica 12 maggio presterà consulenza gratuita volta alla divulgazione di informazioni sul benessere e la salute della donna in dolce attesa e sulla cura di sé in generale. L’appuntamento è dalle 10 alle 13 presso il Centro estetico Eden Beauty Center (Contrada Schiti 9, Aiello del Sabato), per una giornata rivolta alle mamme ed alle donne che desiderano informarsi sui cambiamenti corporei che si verificano durante il delicato periodo della gravidanza e dell’allattamento.

Tra gli argomenti trattati, come tornare in forma dopo il parto, come alimentarsi prima, durante e dopo la gravidanza, come gestire gli inestetismi del corpo e della pelle, oltre a consulenze gratuite cosmetologiche, massoterapiche, di medicina estetica, nutrizionali e senologiche, a cura di Maria Teresa Rigione, Sara Farace, Emanuela Montella, Katya Tarantino, Giulia Corrado e Graziella Di Grezia. Per informazioni è possibile contattare il numero 380.4636115.