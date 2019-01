Poste Assicura promuove i Mesi della Prevenzione a gennaio e febbraio.

Nonostante i continui progressi della medicina, che negli ultimi decenni hanno consentito un significativo aumento dell’aspettativa di vita, la prevenzione resta lo strumento più importante per combattere in maniera efficace molte patologie. Oltre a mantenere uno stile di vita sano, svolgendo regolarmente attività fisica, è necessario dunque sottoporsi periodicamente a controlli e visite mediche specialistiche.

Per promuovere la cultura della prevenzione, Poste Assicura – la compagnia assicurativa Ramo Danni del Gruppo Poste Italiane – lancia l’iniziativa “Mesi della prevenzione 2019”: tutti coloro che sottoscriveranno una polizza sanitaria “Posteprotezione Innova Salute Più” dal 7 gennaio al 28 febbraio 2019 potranno usufruire gratuitamente di una prestazione medico-sanitaria specialistica (dalla mammografia all’ecografia tiroidea all’esame della pelle con epiluminescenza digitale).

I cittadini delle provincie campane potranno prenotare le prestazioni presso le strutture convenzionate del network PosteProtezione presenti sul territorio (l’elenco è disponibile sul sito www.poste-assicura.it).

Per ottenere l’omaggio della prestazione occorre contattare precedentemente il Call Center di Poste Assicura che, una volta verificata la regolarità dei pagamenti, pre-autorizzerà la prestazione medico-specialistica presso la struttura convenzionata indicata dal cliente. Successivamente sarà il cliente stesso a prenotare in autonomia la prestazione presso la struttura convenzionata prescelta.

La polizza sanitaria “Posteprotezione Innova Salute Più”, disponibile in tre differenti formule (Grandi Interventi Chirurgici, Diaria e Rimborso Spese Mediche), offre in ogni caso un check-up gratuito annuale e la possibilità di acquistare a parte anche la copertura per le cure dentarie.