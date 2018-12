Premio Nazionale Pabulum Creativity – Imagination – Courage presentata la IV edizione.

L’Associazione Pabulum bandisce la quarta edizione del Premio Nazionale Pabulum. Il concorso ha la finalità di promuovere e divulgare lo stile alimentare mediterraneo, riconosciuto nel 2010 come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO. Ideatrici dell’iniziativa sono la Biologa Nutrizionista Katya Tarantino, presidente dell’associazione Pabulum, Graziella Di Grezia, Medico Radiologo e la biologa Giulia Corrado. La Direzione Artistica del Premio è affidata al giovano talento Davide Cuorvo. Quest’anno il prestigioso ruolo di Presidente Onorario di Giuria è stato assegnato ad Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Bando Premio Nazionale Pabulum IV edizione

Modulo iscrizione Premio Nazionale Pabulum IV edizione

Il Comitato Onorario di Giuria è formato da Nicola Marrazzo, Presidente della Commissione Lavoro e Attività Produttive della Regione Campania, Maurizio Petracca, Presidente Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania, Luigi Raia, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania, Vincenzo Marrazzo, Presidente del Coordinamento Regionale dei Distretti Turistici della Campania, Giuseppe Scarano, Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione ASL di Salerno e responsabile del progetto di ricerca internazionale sulla Dieta Mediterranea “CIAO Study”. Sono stati nominati dalle socie fondatrici dell’associazione i Presidenti della Giuria Tecnica: Armando Saveriano, critico letterario e Presidente dell’Associazione Culturale Logopea (sezioni letterarie), Marisa Russo, critico d’arte (sezioni artistiche), Stefano Vacca (sezione foto) e lo Chef Luigi Vitiello, Presidente Unione Regionale Cuochi della Campania (sezione ricetta culinaria dedicata ai cuochi).

«La Dieta Mediterranea – afferma la biologa nutrizionista Katya Tarantino – è caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l’interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La Dieta – conclude la dottoressa Tarantino – si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo».

L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio morale da parte del Consiglio Regionale della Campania, Museo Vivente della Dieta Mediterranea, UNPLI Campania, Distretti turistici Regione Campania, Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania Lazio ed ha come partner Città del Gusto di Napoli/Gambero Rosso, Unione Regionale Cuochi Campania, PMI International, Delta 3 Edizioni, UNCI Agroalimentare, AGROCEPI, Associazione Terre del Sud, Associazione Crescere in rosa, Associazione Salerno Attiva Activa Civitas, Associazione Logopea, Associazione Farma e Benessere, Associazione della Terza Età/Università Irpina del Tempo Libero di Avellino.

Sezioni del concorso:

Disegno (Tema – Scarabocchio) – Da 0 a 3 anni Disegno (Tema – Frutta da favola) – Da 3 a 6 anni Disegno (Tema – W la verdura) – Da 6 a 16 anni Disegno (Tema – Cibo è salute) – Da 16 a 100 + anni Fotografia (Tema – I love food) Ricetta culinaria (Tema – La salute nel piatto) Poesia (Tema – Biodiversità mediterranea) Poesia in vernacolo (Tema – Biodiversità mediterranea) Poesia junior (Tema – Biodiversità mediterranea) – Fino a 16 anni Prosa (Tema – Cultura mediterranea) Prosa junior (Tema – Cultura mediterranea) – Fino a 16 anni

Il concorso è gratuito e aperto a tutti. E’ possibile iscriversi al concorso richiedendo il bando e la scheda di iscrizione tramite e-mail associazionepabulum@gmail.com. Il concorso scade il 30 giugno 2019.

Per informazioni: 329-9831500; associazionepabulum@gmail.com; gruppo e pagina Facebook “Premio Nazionale Pabulum” e “Associazione Pabulum”.