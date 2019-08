Salza Rock, musica e benessere.

Il Comune di Salza Irpina nell’ambito del progetto “Salza Rock And More”, intervento cofinanziato dal POC Campania2014/2010, Linea Strategica “Rigenerazione Urbana, Politiche Per Il Turismo E Cultura” Azione 4 – “Iniziative Promozionali Sul Territorio Regionale” Programma “Giugno 2019 – Giugno 2020”, presenta nei giorni 29 e 30 agosto: Salza Rock.

Il progetto “Salza rock and more”, approvato dalla Regione Campania, è un itinerario turistico in Musica, è un percorso artistico culturale che non si pone limiti e schemi, rispettando quella caratteristica comune dell’arte, della musica e della cultura, di essere aperte alle contaminazioni, alla diversità, all’innovazione.

Da questa prospettiva, “Salza Rock” diventa “Salza Rock and More” intendendo “Salza Rock e altro ancora”, a significare l’apertura di orizzonte a cui un evento musicale può dare vita, comprendendo anche altri generi, usandolo come pretesto per puntare alla valorizzazione del territorio, dell’enogastronomia, delle bellezze artistiche, magari anche in modo inusuale ed inaspettato, fondendo in un unico contenitore: il nuovo, l’antico, il moderno, il tradizionale, il buono e il bello.

Di seguito il programma:

Giovedì 29.08.2019

Start ore 18:00

Ore 18:00 APERTURA STAND

ORE 19:00 ESIBIZIONE “JHONNY DAL BASSO” presso zona Anfiteatro – Salza Irpina

Ore 21 ESIBIZIONE “KUTSO” presso zona anfiteatro – Salza Irpina

Venerdì 30.08.2019

START ORE 10:00

ORE 10:00 Palazzo Imperiale d’Afflitto – Convegno “IL VINO COME ALIMENTO” moderato da Gianni Festa, Direttore del Quotidiano del Sud. Dopo i saluti di Luigi Cella, Sindaco di Salza Irpina, intervengono Katya Tarantino, biologa nutrizionista e Presidente dell’Associazione Pabulum, Giulia Corrado, Associazione Pabulum, Graziella Di Grezia, Medico Radiologo, Paolo Saggese e Alessandro Di Napoli, curatori dell’antologia “Vino, eros e poesia. Da Omero ai giorni nostri.” Digitalgraphic, Nicola Di Iorio, Storico dell’Aglianico e autore del libro “Rosso dalla terra”, Delta 3 Edizioni. Un convegno alla scoperta del vino. Una “full immersion” nella storia, nei segreti e nelle curiosità che rendono il settore vitivinicolo un mondo tutto da scoprire.

Ore 19:00 APERTURA STANDS

ORE 19:30 ESIBIZIONE “BARABBA” presso zona anfiteatro- Salza irpina

Ore 21:00 ESIBIZIONE “SULA VENTREBIANCO” presso zona Anfiteatro- Salza Irpina