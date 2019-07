Sant’Angelo dei Lombardi al programma Rai Il Borgo dei Borghi.

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi sarà inserito all’interno del prestigioso programma Rai, Il Borgo dei Borghi, una “gara” tra decine di comuni italiani. Lo fa sapere l’Amministrazione Comunale dopo la selezione del paese. “In vista di questo importante appuntamento – si legge nella nota del Comune – invitiamo tutte le associazioni, le attività commerciali e produttive, gli uffici e i singoli cittadini ad impegnarsi per rendere ancora più ospitale, accogliente e decoroso il nostro paese“.

Nei giorni 17, 18, 19 luglio 2019 saranno realizzate le riprese, attraverso le quali saranno presentate le bellezze artistiche ed architettoniche, le produzioni locali e le persone del luogo.

“Il successo di questa iniziativa – aggiungono dal Municipio – sarà un’opportunità unica per valorizzare il nostro territorio e la nostra comunità. Pertanto ci incontriamo martedì 02 Luglio 2019 alle ore 18.00 presso la sala convegni di Casa Loreto per condividere le modalità organizzative e per fornire tutte le informazione a riguardo“.