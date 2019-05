Sarà la musica che gira intorno, sabato 8 a Prata Principato Ultra.

“Song e Prata” è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro ,apolitica, apartitica ed aconfessionale. Nasce in modo spontaneo tra persone animate dal comune sentimento di tutelare e valorizzare tutte le risorse della comunità in cui viviamo, promuovendo con ogni iniziativa utile, lo sviluppo, soprattutto sociale , di Prata e del suo territorio .

E’ un’organizzazione aperta ed inclusiva a cui possono partecipare tutti.

L’associazione si è costituita da pochissimi giorni e, tra mille difficoltà, ha dato vita a questa primissima iniziativa: “Sarà la Musica che gira intorno”.

Abbiamo scelto l’8 giugno, ultimo giorno di scuola, per iniziare nel modo migliore le vacanze estive.

Perché non festeggiarlo tutti insieme con un evento in grande stile che coinvolgerà grandi e piccini?

Ci auguriamo di vedervi partecipare numerosi all’evento e di raccogliere tante adesioni all’associazione , allo spirito che ci anima ed alle nostre future iniziative…

A.P.S. Song ‘e Prata

Il Presidente

Dott. Angelo Freda

L’A.P.S. Song ‘ e Prata

Presenta:

SARA’ LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

Perchè la protagonista indiscussa è proprio la musica!

Sabato 8 giugno 2019

Villa Comunale -Via Cosimo Petrillo-Prata di P.U.

START ore 15.00 – presso la Villa Comunale in via Cosimo Petrillo :

SARA’ LA MUSICA CHE GIRA IN BICI

Incontro di tutti i bambini e ciclisti per portare in giro la musica per le strade del paese.

Si raccomanda l’uso del casco di protezione.

ore 16:00 – si esibiranno i Centri di Formazione Musicale :

• UNDERBEAT – Associazione musicale e culturale.

• GROOVIN’ ON.

• ASSOCIAZIONE MUSICALE “ IL PENTAGRAMMA “.

Durante ogni esibizione i maestri saranno lieti di interagire con i bambini presenti con lezioni e nozioni

base sugli strumenti musicali.

Grazie alla preziosa e straordinaria partecipazione dell’ I.C. Enrico Cocchia- C.A. Dalla Chiesa ,

guidato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Gaetana Mauriello, si esibiranno alunni e docenti dei :

Corsi di Studio ad Indirizzo musicale della Scuola Secondaria di 1°Grado E. Cocchia.

• Chitarra (Dei Prof. G. NATALE/A. BARBARISI)

• Piano (Della Prof. P. TOZZA)

• Flauto (Dei Prof. M. L. DONATIELLO/M. CIRINO)

• Violoncello (Del Prof. S. DE CASTRIS)

• Solisti, Musica da Camera, Orchestra

Laboratori musicali dell’ Istituto comprensivo Cocchia-Dalla Chiesa,Scuola Primaria e

Secondaria 1° Grado di Prata P .U. e Santa Paolina.

• Docenti di musica Prof. Claudio Petruzziello ,Prof.ssa Angela Penta e Ins. Maria Rosaria

Capone.

•

Dalle 21:00

Si esibiranno alcuni dei gruppi composti da musicisti Pratesi:

• JS JAZZ GROUP.

•Il Maestro Achille Di Benedetto.

• Martina d’Onofrio (esibizione con MARIMBA).

• SIMPLY TWO.

• Soprano Maria Alvino accompagnata da Mario Festa alla chitarra .

• Giuseppe Di Napoli.

Per chiudere la manifestazione in bellezza siamo lieti di annunciarvi il ritorno di uno storico gruppo di

Prata: i BETA FOLK in concerto!

L’intero evento sarà accompagnato da stand enogastronomici , parco giochi , attrazioni per bambini a

cura della ASD Danza & Danza e…..tanto altro ancora!

Diretta mondiale web della rassegna sui canali della WBE Television Group.