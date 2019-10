Scandone aderisce a Io non rischio.

La S.S. Felice Scandone Avellino comunica che domani, sabato 12 ottobre 2019, il coach Gianluca De Gennaro e alcuni rappresentanti della squadra presenzieranno all’inaugurazione del gazebo “Io non rischio”, che avverrà in piazza Libertà alle ore 10:30. “Io non rischio” è una manifestazione annuale della Protezione Civile, durante la quale alcuni volontari illustrano ai cittadini le buone pratiche in caso di calamità naturali come terremoti, alluvioni o maremoti. L’evento darà il via alla “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, istituita quest’anno con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una settimana di eventi, iniziative e manifestazioni su tutto il territorio nazionale, dalle grandi città ai comuni più piccoli.