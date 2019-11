Scandone Avellino cede nel finale, a Nardò ancora una sconfitta.

La Scandone Avellino esce sconfitta anche dal Pala Andrea Pasca di Nardò. Vince la Frata con il risultato di 73-64 nella nona giornata del girone D di Serie B di pallacanestro. Ancora un approccio soft per i biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro che subisce 25 punti nella prima frazione. Il parziale d’apertura risulterà decisivo in un match equilibrato per i restanti 30 minuti con Nardò abile a gestire il divario maturato nel primo quarto.

Dichiarazioni di coach De Gennaro:

Secondo me, si tratta di una delle migliori partite che abbiamo giocato quest’anno. Voglio vedere ancora una volta il bicchiere mezzo pieno, perché, al di là dei doverosi complimenti agli avversari, credo comunque che abbiamo disputato una partita in cui sono riuscito a far ruotare tutti e, quindi, tutti hanno messo piede in campo e hanno dato il loro contributo. Ancora una volta pecchiamo di qualche ingenuità, qualche uno contro uno di troppo subìto, qualche tiro aperto sbagliato. In compenso abbiamo aumentato le percentuali nel tiro libero, tirando per la prima volta col 70%, però ancora tiriamo col 18% da 3 e, quindi, questo è un dato su cui devo continuare a lavorare in palestra, per cercare di dare stabilità anche su questo fondamentale. Sinceramente non posso dire niente ai miei, che hanno lottato dal primo all’ultimo minuto. Ancora una volta credo si tratti di un problema mentale, perché non riesco a trovare un’altra spiegazione: iniziamo sempre soft e poi dobbiamo rincorrere sempre e cresciamo in partita. Dobbiamo soltanto continuare a lavorare e stare tranquilli. Ora ci aspetta una settimana importante di preparazione, perché dobbiamo preparare 3 partite in cui dobbiamo assolutamente cercare di strappare quanti più punti è possibile, per smuovere la classifica, quindi dobbiamo lavorare duramente in vista di questo trittico di partite. Consapevoli dei miglioramenti, ma consapevoli anche del fatto che dobbiamo ancora crescere da tutti e due i lati del campo.