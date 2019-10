Scandone, brutta sconfitta a Ruvo di Puglia, ancora a 0 lontano dal Pala Del Mauro.

Nel match salvezza al PalaMoli di Molfetta (data l’indisponibilità del proprio campo di gioco per il Ruvo) tra due formazioni capaci di vincere una sola partita in quattro giornate, è la Tecno Switch a muovere la classifica dominando per 95-55 una Scandone Avellino incapace di impensierire gli avversari e al terzo stop di fila e mai vincente lontano dal PaladelMauro.

Le parole di coach De Gennaro dopo la sconfitta contro la Tecno Switch Ruvo di Puglia.

Quando sbagli 21 tiri liberi su 34 e tiri con 2 su 11 da 3 punti, c’è poco da commentare.

Quando la palla non entra iniziamo a disunirci e a non difendere più con intensità e questa cosa diventa problematica contro qualsiasi squadra.



Dovrò valutare i problemi, capire, parlare singolarmente con i ragazzi e cercare di stimolare in ognuno di loro una reazione.

Perché, al netto dei nostri limiti, mi aspettavo almeno una reazione d’orgoglio, che neppure c’è stata.

E questa è una cosa che, da allenatore, non posso accettare. Da lunedì testa bassa e lavorare per cercare di uscire fuori da questo tunnel