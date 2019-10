Scandone, derby contro Salerno nel turno infrasettimanale.

Di seguito, le dichiarazioni di coach Gianluca De Gennaro alla vigilia del derby casalingo contro la Virtus Arechi Salerno:

«Dopo due giorni, affrontiamo un altro top team di questo campionato, la Virtus Arechi Salerno. È il primo derby di questa stagione per la nostra squadra. La squadra è allenata da Giovanni Benedetto, un coach che ha allentato negli ultimi 4 anni in serie B, quindi un allenatore di grandissimo spessore e di grande esperienza. Ha un roster molto competitivo e talentuoso, sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista dell’esperienza.

Quindi questo è un altro banco di prova importante per la nostra squadra. Io invito innanzitutto il pubblico a dare il suo supporto con una presenza massiccia e calorosa, perché un derby va sempre onorato. Per quanto riguarda noi, dopo la prestazione non ottimale, soprattutto a livello di atteggiamento, di domenica, mi aspetto una risposta da parte dei miei ragazzi. Mi aspetto una gara affrontata a viso aperto, senza paura. Nonostante la giovane età di questo roster, mi aspetto una partita in cui la sproporzione tattico-tecnica sia compensata dall’atteggiamento e dal cuore dei miei ragazzi. A differenza di domenica scorsa, mi aspetto maggiore aggressività da parte di tutti. Abbiamo visionato insieme il video della partita di domenica a Palestrina, abbiamo visto e commentato gli errori commessi e mi auguro che domani possano essere molti di meno».