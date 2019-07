Seminario Punto Impresa Digitale: Le tecnologie immersive AR e VR Reality, giovedì 11 alla Camera di Commercio.

La Camera di Commercio di Avellino è uno dei Punti Impresa Digitale autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico per la diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle MPMI di tutti i settori economici. Per favorire la conoscenza delle nuove tecnologie finalizzate a rendere più efficaci il processo innovativo e la sua gestione, l’Ente camerale in collaborazione con centri specializzati organizza un ciclo di seminari e spazi dedicati a matching con imprese interessate ad approfondire le attività presentate.

Dopo il workshop sulla sensoristica in agricolatura, il secondo seminario in programma giovedì 11 luglio 2019 dalle 9.00 a Piazza Duomo, 5 Sala dell’Oratorio approfondisce il tema delle tecnologie immersive ed in particolare della Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, delle metodologie di Design Thinking ed un’esperienza reale di prova delle AR e VR reality, organizzato in collaborazione con UQIDO Srl, Spin off dell’Università di Padova, struttura specializzata nel campo del software development, dell’intelligenza artificiale, dell’IoT, della virtual e dell’augmented reality.

Nell’ambito del seminario sarà allestita un’area dedicata alla prova di esperienze di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale realizzati da UQIDO.

Al termine del seminario potranno tenersi incontri one to one, per offrire alle imprese interessate l’opportunità di approfondire con gli esperti i temi trattati nel contesto della propria realtà aziendale.

E’ qui disponibile il programma del seminario

La partecipazione è gratuita ma, per motivi organizzativi, è richiesta obbligatoriamente la registrazione da parte degli utenti interessati tramite il box qui sotto. Per contatti tel. 0825694232 – 204 – 206

Seminario PID Tecnologie Immersive Realtà Virtuale e Aumentata