Si apre il Palio di Avellino, presente anche il villaggio solidale.

Si apre stasera la tre giorni del Palio di Avellino. Oggi Sabato 10 Agosto ore 19:00 in C.so Umberto I appuntamento del Palio con “C’era una volta” GIOCHI ANTICHI per i bambini di tutte le età: si gioca e si vince, grazie alla generosità dei tantissimi esercizi commerciali che offrono premi ai piccoli partecipanti. E ancora tanto divertimento coi Laboratori allestiti per l’occasione dalle Associazioni del Villaggio Solidale sempre aperto e visitabile dalle ore 19.00 del 10, 11 e 12 Agosto (A.I.D.O. – Associazione Italiana Donatori di Organi – Provincia di Avellino, Associazione Irpina Pianeta Autismo – A.I.P.A., Coordinamento A.M.D.O.S. Avellino, A.M.I. Associazione Mariana Irpina , Pubblica Assistenza A.V.I. ONLUS Avellino, Associazione BALZOO – Banco Italiano Zoologico Onlus – Avellino, Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo Santa Lucia di Serino pro Casa Museo San Giuseppe Moscati, Centro Italiano Femminile Provinciale Avellino Consultorio familiare C.I.F., C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, C.R.I. Croce Rossa Italiana Comitato di Avellino, G.A.M. Gioventù Ardente Mariana, L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Avellino, Fraternità di Misericordia di Avellino, M.P.V e C.A.V. Avellino Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita Avellino, Pia Unione O.A.S.I. Mariana Sezione di Avellino, Associazione “Un sorriso per la vita”, Comitato U.N.I.C.E.F. Avellino, Banca Etica, Bottega “Equomondo” del Commercio Equo e Solidale, C.S.V. Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale”, M.D.C. Movimento Difesa del Cittadino, Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro Diocesi di Avellino – Progetto “Restituzione Centesimo”, Progetto Circuito Loco Card Solidale, Progetto Policoro Diocesi di Avellino).

Tutti, poi, potranno cimentarsi nel tiro con l’arco in compagnia degli Arcieri Irpini i cui Istruttori hanno curato la preparazione degli Arcieri del Palio. La serata continua: alle ore 20:00 Spettacolo di Falconeria dei D. M. di Lavello. D. M. sono le iniziali di Donato Massari, che a soli 12 anni trova morente nei boschi del Vulture Melfese in terra lucana la sua prima poiana, la cura e la restituisce al suo habitat in pochi mesi. Quella poiana segnò per lui l’inizio di una passione che oggi è il suo lavoro. Un appuntamento imperdibile! E il 10 Agosto ore 18:30 presso la Fontana di Bellerofonte in C.so Umberto I appuntamento anche con il primo itinerario delle Visite Guidate del Palio “Le vie della Religio”, a cura della Dott.ssa Lina Vella, Storica e Critica d’Arte, con la visita ai luoghi più rappresentativi dello spirito della comunità e la speciale esposizione della Corona della Madonna Assunta e delle Corone della Madonna di Costantinopoli e del Bambino presso la Cripta di S. Biagio aperta al pubblico 10 e 11 Agosto dalle ore 18:00 alle 20:00. La partecipazione è libera, ma la Visita Guidata si può prenotare inviando e-mail a info@paliodellabotte.it o sms/whatsapp al 320 75 95 996.

PROGRAMMA 2019

Anno XXII , Ediz. XXVI

La XXVI edizione del “Palio della Botte” si articola in tre giornate:

SABATO 10 AGOSTO

dalle ore 19:00

“C’era una volta” GIOCHI ANTICHI

per bambini, ragazzi, giovani e famiglieC.so Umberto I

Villaggio Solidale Stand Associazioni di volontariato e di beneficenza

MDC Movimento Difesa del Cittadino Banca Popolare Etica Oasi Mariana LILT Avellino, Lega Tumori MPV e CAV Avellino Parrocchia “Santi Pietro e Paolo” Santa Lucia di Serino per Casa San Giuseppe Moscati CSV Irpinia Solidale AIDO Avellino – associazione donatori di organi- AMI Associazione Mariana Irpina Coordinamento AMDOS Avellino Associazione “BalzooOnlus” – prevenzione abbandono animali- Loco Card Italia -progetto negozi solidali- Progetto Restituzione Centesimo Associazione AIPA Pianeta Autismo Unicef Comitato Avellino Bottega Equomondo (commercio equo e solidale) GAM Gioventù Ardente Mariana CIF, Centro Italiano Femminile Avellino Ufficio PSL Diocesi Avellino Associazione “Un sorriso per la Vita” -clown di corsia-

Visita guidata “Le vie della Religio”

Raduno dei partecipanti ore 18:30 presso Fontana di Bellerofonte C.so Umberto I

Ore 20:00 C.so Umberto I° – Spettacolo di Falconeria DM (Lavello – PZ)

DOMENICA 11 AGOSTO

dalle ore 19:00

“PALIO DEI BAMBINI”

Anno XVI – Edizione XVI

– Palio dei Bambini – Selezioni, C.so Umberto I

– Sorteggio contrade – presso il sagrato Chiesa “S. Maria R. di Costantinopoli”

– Spettacoli di Sbandieratori e dei “Piccoli Sbandieratori” del Palio

– Spettacoli di attrazione a tema

– Villaggio SolidaleStand Associazioni di volontariato e di beneficenza

Visita guidata “Le vie dei Principi”

Raduno dei partecipanti ore 18:30 presso Fontana di Bellerofonte C.so Umberto I

LUNEDI’ 12 AGOSTO

dalle ore 19:00

“PALIO DELLA BOTTE”

Anno XXII , Ediz. XXVI

– Villaggio Solidale Stand Associazioni di volontariato e di beneficenza

– Corteo Storico – Ore 19:00 partenza dalla Casina del Principe

– Omaggio florealee dei Ceri, Canto alla Madonna Assunta e

benedizione delle Contrade da parte del Nostro vescovo nella Chiesa Cattedrale

– Spettacoli

– Gara del Palio e premiazione

– Canto di ringraziamento nella Chiesa “S. Maria R. di Costantinopoli”

L’intera rievocazione storica del 12 agosto

sarà trasmessa in diretta televisiva

da TELENOSTRA (Canale 189) e PRIMA TIVVù (canale 90)

in STREAMING su PRIMA TIVVù e Facebook a partire dalle ore 19:00.

Con la partecipazione di: