Tragedia sul lavoro in Alta Irpinia. Un 56enne ha perso la vita nel pomeriggio in un fondo privato nel territorio di Bisaccia. L’uomo era intento a scaricare del terriccio. Per cause ancora da accertare, l’autocarro si è ribaltato ferendo mortalmente l’autista.

Si tratta di un operaio di Vallesaccarda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, personale medico e 118. Non c’è stato nulla da fare.