Siamo Famiglia, dall’1 al 4 agosto a Sassinoro.

Musica, spettacoli, preghiera, giochi e tanto altro a “Siamo Famiglia”, la kermesse organizzata dal Santuario Diocesano Santa Lucia di Sassinoro, dalla Parrocchia di Paupisi e dal Movimento di Preghiera del Sacro Cuore di Gesù per le Famiglie che avrà luogo dal 1 al 4 agosto nella suggestiva area che circonda il Santuario di Santa Lucia a Sassinoro.

Il tema scelto quest’anno è la tutela dell’ambiente. Sì, perché prendersi cura del creato aiuta a proteggere l’eredità che il creatore ci ha dato, un’eredità essenziale anche per il nostro benessere.

Grazie all’impegno e alla dedizione di numerosi volontari è stato realizzato un vero e proprio spazio educativo per consentire a bambini, ragazzi e famiglie di condividere momenti ludici e attività per crescere nella fede e nell’amicizia celebrando la ricchezza della vita e proteggendo la luce che è in ogni membro, frutto della creazione di Dio.

Dopo il tramonto, nella quattro giorni, l’appuntamento con “Panino sotto le stelle”: street food e bar, allietato ogni sera da spettacoli di intrattenimento.