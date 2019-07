Sicurezza stradale, Carabinieri al lavoro a Torella dei Lombardi.

Il Comando Provinciale di Avellino ha predisposto una serie di servizi straordinari per il controllo del territorio della Compagnia di Montella, in questo periodo meta di numerosi turisti. Particolare attenzione, oltre che alla prevenzione dei reati, anche alla sicurezza stradale, in modo particolare alle principali arterie, ancora troppo spesso teatri di gravissimi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente triste dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

L’impiego maggiore di Carabinieri, è stato preordinato a Torella dei Lombardi, in occasione della “Festa della Birra” dove l’articolato dispositivo ha permesso di effettuare perquisizioni e controlli, con il risultato di tre persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, tre patente ritirate ed una serie di violazioni amministrative. In particolare, i Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella: