Sidigas Avellino, al via la serie playoff contro Milano, iniziata la prevendita per gara 3.

Per il quarto anno consecutivo la Sidigas Avellino è una delle otto protagoniste della postseason del campionato Legabasket Serie A. I biancoverdi, in virtù della qualificazione all’ottavo posto nella Regular Season, affronteranno la capolista Olimpia Milano in una emozionante serie al meglio delle 5 gare: dopo i primi due match che avranno luogo al Forum di Assago sabato alle 19.00 e lunedì alle 20.30, sarà poi il PalaDelMauro la sede di Gara 3 dei Quarti di Finale playoff. La palla a due della sfida casalinga sarà alzata alle ore 20.30 di mercoledì 22 maggio, con diretta TV su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player.

La società informa che domani 15 maggio avrà inizio la prevendita dei tagliandi per la suddetta gara, che potranno essere acquistati presso il botteghino, presso i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) oppure online collegandosi al sito https://bit.ly/2HjlZPk.

Gli abbonati alla stagione 2018/19 potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti per Gara 3 fino a sabato 18 maggio, anche online e presso i punti vendita autorizzati , esibendo la tessera di abbonamento al momento dell’acquisto. Contestualmente sarà attiva anche la vendita dei posti liberi da prelazione. Di seguito le istruzioni per esercitare la prelazione direttamente online sul sito VivaTicket: cercare l’evento “G3 Sidigas Avellino – AX Armani Exchange MI”, cliccare sulla sezione “prelazione”, inserire il codice TLITE (a 18 cifre) presente sul retro della tessera abbonamento e confermare l’acquisto online.

In occasione della prima gara casalinga dei playoff, la società ha deciso di premiare la fedeltà ed il sostegno dei suoi abbonati permettendo loro di acquistare i tagliandi a prezzi ridotti: ogni tessera di abbonamento darà diritto all’acquisto di un singolo tagliando per la sfida contro Milano.

Di seguito i prezzi dei tagliandi RIDOTTI per gli abbonati, acquistabili fino a martedì 21 maggio :

– Tribune VIP: 70,00 euro

– Tribune Inferiori: 25,00 euro

– Tribune Superiori: 15,00 euro

– Distinti: 10,00 euro

– Curve: 5,00 euro

Questi i prezzi dei tagliandi INTERI:

– Tribune VIP: 120,00 euro

– Tribune Inferiori: 45,00 euro

– Tribune Superiori: 30,00 euro

– Distinti: 20,00 euro

– Curve: 14,00 euro

La vendita presso botteghino rispetterà i seguenti giorni, luoghi ed orari:

– da mercoledì 15 a sabato 18 maggio presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

– domenica non sarà possibile acquistare i tagliandi per Gara 3 dei quarti di finale;

– lunedì 20 e martedì 21 maggio presso la biglietteria del PalaDelMauro dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

– mercoledì 22 maggio presso il botteghino del PalaDelMauro dalle ore 17.00 fino all’inizio del match.

La società ricorda inoltre che l’ingresso è gratuito per i bambini fino all’età di 10 anni e per le persone con disabilità motorie: queste ultime sono obbligate ad inoltrare regolare richiesta di accredito all’indirizzo biglietteria@scandonebasket.it entro 48 ore dalla palla a due, allegando il proprio documento di riconoscimento unitamente a quello dell’accompagnatore. I biglietti dovranno poi essere ritirati presso il botteghino del PalaDelMauro.