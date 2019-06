Slow Food Day, domenica 16 al Castello di Gesualdo.

Domenica 16 Giugno, dalle ore 10 alle 14 in Piazza Neviera a Gesualdo appuntamento con l’edizione 2019 dello Slow Food Day dell’Irpinia.

La fondazione di respiro internazionale, che lotta da decenni nella promozione della sostenibilità, della biodiversità, per un cubo “sano, pulito e giusto”, sarà presente a Gesualdo con i suoi referenti della Condotta Irpinia, colline dell’Ufita e Taurasi assieme ad agricoltori e produttori del territorio che sposano la filosofia di Slow Food nel rendere disponibili ai consumatori prodotti biologici, naturali, esenti da sostanze chimiche e anticrittogamici per un’etica produttiva e di consumo che possa garantire un cibo che sia davvero degno di questo nome.

Tra le iniziative previste, ci sarà la mostra-mercato dei prodotti tipici e dei presidi Slow Food dell’Irpinia. Protagonisti dell’esposizione e dei Laboratori del gusto: il Sedano di Gesualdo, il broccolo aprilatico di Paternopoli, l’Aglio della Valle Ufita, la Cicerchia di Frigento, l’Olio di Ravece delle Colline dell’Ufita, i vini docg e la carne irpina. Alle ore 11 tavola rotonda dal titolo “Un Presidio slowfood per il Sedano di Gesualdo” con gli interventi di Alfonso Caloia, Consigliere Comunale di Gesualdo con delega all’Agricoltura, Mario Carrabs, relatore del Progetto e Angelo Lo Conte, referente Slowfood.

Il Sedano di Gesualdo, o Accio, che recentemente ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Prodotto Tipico Regionale, per originalità e gusto rappresenta uno tra i prodotti irpini più apprezzati dagli Chef e dagli amanti della buona tavola. L’Amministrazione Comunale di Gesualdo e slowfood hanno messo in campo una sinergia di progetti e iniziative finalizzate a valorizzare il Sedano attraverso la creazione di un presidio di tipicità nella prospettiva della sua piena valorizzazione a tutto vantaggio del territorio irpino e dei produttori gesualdini. A margine dell’evento anche il festoso raduno degli appassionati della Vespa. Lo slowfood day sarà anche l’occasione per una visita al Castello e al Centro di Gesualdo grazie al servizio di Guida Turistica organizzato dalle associazioni locali. Per info : 3913183340