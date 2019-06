Spaghetti Style, giovedì 20 a Grottaminarda.

Giovedì 20 giugno 2019 l’atteso concerto previsto a gennaio e rinviato a causa del mal tempo.

Finalmente il centralissimo Corso Vittorio Veneto di Grottaminarda potrà ospitare la nuova tappa del tour “Aglio, olio & peperoncino” del gruppo musicale “Spaghetti Style” che si esibirà nella cittadina irpina giovedì 20 giugno, alle ore 21,00. Una data scelta non a caso ma quale anteprima della “Festa Europea della Musica” che dà il benvenuto al solstizio d’Estate.

Sette musicisti raffinati, in abito gessato e borsalino, interpreteranno e riproporranno cover e standard del migliore swing italo-americano anni ’40 e ’50, riviste con il rispetto filologico dovuto ai classici del genere, ironia originale, ritmi trascinanti e una scalmanata sarabanda di suoni e melodie. Un gruppo composto da musicisti “portatori sani – come amano definirsi loro stessi – di buone vibrazioni per una platea che va dai dieci ai novanta anni”.

Lo spettacolo del gruppo musicale “Spaghetti Style”, originariamente previsto a chiusura dell’intero ciclo di eventi organizzati nell’ambito del progetto “Concerto di Natale” e rinviato a causa delle avverse condizioni climatiche, è promosso dall’Amministrazione Comunale e co-finanziato dalla Regione Campania.

Tanta allegria e divertimento, dunque, per entrare appieno nel clima della Festa Europea della Musica, il 21 giugno infatti sempre a Grottaminarda, così come in migliaia di città europee, ci sarà la Festa della Musica cura dell’Associazione Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore. L’appuntamento è alle 20,30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, ospite il Coro Giovanile “InCanto” di Cava de’ Tirreni che si alternerà nell’esecuzione dei brani con la stessa Corale di Santa Maria Maggiore, accompagnati al pianoforte dal M° Pina Molinario.