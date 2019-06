Spettacolo di fine anno del Rossi-Doria martedì 4 al Cimarosa.

L’IPSSEOA ‘Rossi-Doria’ di Avellino, diretto dalla professoressa Maria Teresa Cipriano, si avvia a chiudere l’anno scolastico con una serie di iniziative aperte al territorio.

In attesa della Fiera d’istituto di sabato prossimo, dedicata all’intrigante e quanto mai attuale tema enogastronomico dello ‘Slow vs Fast’, i protagonisti del laboratorio teatrale proporranno il musical ‘Tra l’ombra e l’anima’, che è una libera interpretazione della notissima storia de ‘La bella e la bestia’.

L’evento si svolgerà martedì 4 giugno, alle ore 19, nell’accogliente auditorium del Conservatorio ‘Domenico Cimarosa’.

La professoressa Marcella Barbaro, che ha seguito con competenza e passione le molteplici attività di un laboratorio rivelatosi molto efficace come elemento di aggregazione e socializzazione, ricorda che lo spettacolo fonde armonicamente varie forme d’arte, dalla danza alla poesia ma anche al folklore irpino tanto amato dal nostro pubblico: “in questi mesi di attività– conclude- sono emersi il talento e le energie positive di tanti ragazzi che si apprestano a calcare le scene per la prima volta”.

Introducendo stabilmente l’attività teatrale tra le attività dell’istituto, ancora una volta il ‘Rossi-Doria’ mostra di aver saputo attivare una buona pratica scolastica, fondamentale non solo per la didattica ma anche per il consolidamento dell’identità culturale dei suoi ragazzi. Intanto … godiamoci lo spettacolo!