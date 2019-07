Sponz Fest 2019 a Calitri ed altri 5 comuni.

Lo Sponz Fest “Sottaterra”, ideato e diretto da Vinicio Capossela, si terrà dal 19 al 25 Agosto 2019. Sei i Comuni: Calitri, Cairano, Lacedonia, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia, Villamaina.

Tra gli ospiti Mimmo Lucano, Chef Rubio e Young Signorino. Ma c’è la parodia dell’Indie con The André. Ed ancora Elio Germano, la scritttice Michela Murgia tra gli altri. Il ritorno di Micah P. Hinson. Ma non è finita. Il cinema con Michele Riondino, la presenza di Goffredo Fofi e il sound di Daniele Sepe ed Enzo Savastano. E altri ancora…

Lo Sponz Fest non è un festival tradizionale, pensato cioè come una vetrina per il consumo estetico irreggimentato dentro un programma fisso, quanto piuttosto un evento di eventi pensato per fare esperienza di sé e degli altri, per indagarsi e indagare, magari per rendersi perplessi attraverso lo sconfinamento, l’attraversamento dei limiti che ci confinano.