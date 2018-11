Alessio Sundas propone collaborazione all’Avellino: pronto ad offrire giocatori validi per promozione immediata.

“La retrocessione dell’Avellino in Serie D è stata una delle ingiustizie sportive più eclatanti degli ultimi anni. Il club irpino è uno delle società che hanno scritto la storia del calcio meridionale in Italia, nell’augurare ai Lupi un immediato ritorno tra i professionisti ci mettiamo a disposizione per potenziare l’organico”.



Le parole sono dell’agente Alessio Sundas, titolare dell’Agenzia Sport Man, che sta inviando una lettera ufficiale ai dirigenti dell’Avellino per segnalare la disponibilità ad attuare un progetto articolato per rilanciare i bianco verdi nelle categorie che meritano.



“Sia chiaro – spiega Sundas – che la nostra proposta è esclusivamente di natura tecnica, la società irpina ha da poco cambiato proprietari, auguriamo al presidente Mauriello ed ai nuovi dirigenti le migliori fortune. Sono stati coraggiosi a raccogliere le redini di un club che annaspava in enormi difficoltà economiche. La Sport Man detiene la procura di moltissimi giocatori che potrebbero permettere all’Avellino, dalla campagna acquisti invernale, di guadagnare posizioni nel Girone G della Serie D e vincere il campionato così come è nelle aspettative della calorosa tifoseria bianco verde. E’ un girone particolarmente complesso, siamo fiduciosi che i dirigenti irpini vaglieranno le nostre proposte tecniche, siamo pronti ad un incontro in ogni momento”.



Il manager Sundas ha reso noto l’elenco dei giocatori di cui detiene la procura che potrebbero essere rapidamente ingaggiati dall’Avellino.

Portieri

Piscitelli (ex Benevento in serie A);

Colosio (Cremonese e Cuneo);

Kaloshi (nazionale Albanese);

Difensori

Leshi il difensore appena rientrato dalla sua esperienza in Terza divisione in Portogallo e Prima divisione in Malta, giocatore albanese

molto forte fisicamente;

Daci (terzino sx nazionale Albanese);

Kondaj (terzino dx del San Marino);

Maigini (difensore centrale ex Spezia);

Centrocampisti

Paolo Cilenti (centrocampista del Cuneo);

Salvatore Davide (giocatore del Siderno Calcio e Portogallo terza divisione);

Curecheru (esterno sx proveniente da Prima divisione Malta);

Bationo Benoit (centrocampista ex Parma);

Attaccanti

Lombardi Geremy (ex Inter e Parma);

Vaccaro Mattia (promettente giocatore scuola Napoli);