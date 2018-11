Bando Sport e Periferie 2018, contributi a fondo perduto fino a € 500.000 per gli impianti sportivi.

da CampaniaEuropa.it

E’ stato pubblicato il bando Sport e Periferie 2018 per il finanziamento di investimenti tesi ad incentivare l’attività sportiva agonistica e la cultura dello sport nelle aree svantaggiate ed aree periferiche urbane italiane. La misura, gestita dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è dotata di risorse per € 10.000.000.

Il bando permette di finanziare i seguenti interventi:

realizzazione rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Possono presentare istanza di finanziamento le Pubbliche Amministrazioni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli enti no profit.

Tra i criteri preferenziali, la presentazione di progetti esecutivi cantierabili relativi a interventi da realizzare nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il contributo pubblico erogabile, per ciascun intervento, può raggiungere l’importo di € 500.000,00.

Le candidature devono essere trasmesse entro le ore 12.00 del 17 dicembre 2018.

⇒ Scarica il Bando Sport e Periferie 2018.