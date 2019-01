La Supercoppa di Lega realizzata in Irpinia.

E’ realizzata in Irpinia la Supercoppa italiana che sarà assegnata a Jeddah, in Arabia Saudita, domani pomeriggio alle 18.30. Juventus-Milan il match. E il primo trofeo italiano in palio nel 2019 avrà il marchio della Iaco Group, azienda avellinese che da tempo lavora per Figc, Lega Calcio e Uefa.

Disegnata a mano da maestri argentieri, è formata da una tazza in ottone con spessore di 1,2 millimetri, con otto nicchie che contengono i rami di foglia di alloro. L’argentatura ha una doratura di 24 carati all’interno.

L’azienda, che ha sede anche a Vicenza e Lugano, ha realizzato anche le medaglie che verranno consegnate a tutti i calciatori al momento della premiazione finale.