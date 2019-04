Sidigas Avellino in posticipo contro Trieste.

Sarà il match tra la Sidigas Avellino e l’Alma Trieste a chiudere la 25esima giornata del campionato di Legabasket Serie A. La partita, con palla a due tra le mura amiche del PalaDelMauro, avrà inizio domani alle ore 20.30 e potrà essere seguita in diretta su Eurosport Player. Tutte le informazioni sui biglietti al seguente link: http://bit.ly/2WL5pwR.

Alla vigilia del posticipo, coach Nenad Vucinic ha presentato l’imminente sfida nella consueta conferenza stampa prepartita:

“A poche gare dal termine della stagione, la situazione è difficile: ci sono solo due squadre che si sono già assicurate i playoff, mentre tutte le altre lottano per arrivarci o per la salvezza. Come tutti hanno già sperimentato almeno una volta sulla propria pelle, non ci sono partite più semplici di altre: la settimana scorsa contro Pesaro, dopo un buon avvio di gara, abbiamo poi giocato una delle peggiori partite della nostra stagione. Siamo stati arroganti e non ci siamo impegnati come avremmo dovuto, pagandone caro il prezzo.

Questa settimana affronteremo due squadre forti, Trieste e Sassari, che sono in buona forma e dovremo dimostrare determinazione, impegno e qualità. Siamo in una situazione critica e tutti devono capirlo, anche all’interno del club. Mi appello ai nostri tifosi affinché vengano a sostenerci: dovremo dimostrare di meritarci il loro supporto e ci impegneremo al massimo. Dal punto di vista tecnico, sappiamo che Trieste è una squadra che sta giocando molto bene al momento ma crediamo anche che con la giusta intensità e il giusto impegno possiamo portarla a casa.

Siamo nonostante tutto una squadra resiliente, che ne ha passate tante quest’anno: abbiamo avuto tanti problemi, sia dentro che fuori dal campo, ma adesso è il momento che ciascuno di noi faccia un passo avanti, individualmente parlando. La nostra posizione in classifica fa sì che i nostri giocatori meritino tutto il rispetto possibile per come hanno affrontato tutto quello che ci è capitato in stagione. Questo però è un momento in cui non ci si può permettere passi falsi: u2018show up or go home’“.