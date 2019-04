Sidigas Avellino in trasferta a Pesaro.

A sole sette partite dal termine della Regular Season del campionato Legabasket Serie A, la Sidigas Scandone Avellino è chiamata alla seconda trasferta consecutiva in due settimane, che questa volta la vedrà impegnata sul parquet della Vitifrigo Arena per affrontare la VL Pesaro. Il match, valevole per la 24esima giornata, avrà inizio alle ore 17.30 e potrà essere seguito in diretta su Eurosport Player.

Da Porto San Giorgio, dove attualmente si trova in ritiro la prima squadra, è l’head coach biancoverde Nenad Vucinic a presentare l’imminente sfida:

“Domenica ci attende un altro match molto importante: mancano attualmente solo sette partite al termine della stagione regolare e la situazione, per la maggior parte delle squadre del campionato, è complessa. Solo due squadre, Venezia e Milano, hanno infatti già la certezza di essersi assicurate i playoff mentre le altre si dividono tra chi lotta per un posto nella fase di postseason e chi, invece, per la salvezza.

Tra i team nella parte bassa della classifica c’è chi, come Pesaro, si sta rinforzando grazie a nuovi innesti. Per quanto ci riguarda, al momento siamo in ritiro con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida, cercando di recuperare i giocatori infortunati per quella che certamente non si prospetta una partita semplice. Chiaramente servirà loro del tempo per tornare al top della forma ma, detto questo, siamo tutti consci dell’importanza del match e proveremo a dare il massimo“.