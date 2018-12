Sidigas Avellino torna alla vittoria contro Sassari.

La Sidigas Scandone Avellino ritorna alla vittoria dopo lo stop di Trieste. Nel lunch match di giornata i biancoverdi battono il Banco di Sardegna Sassari 86-78. La squadra di coach Vucinic ha dovuto fare a meno dell’apporto di Ndiaye che dovrà restare fermo 4 settimane, ma ha saputo fare di necessità virtù compattandosi e conducendoil match sin dalle prime battute. Mattattori di giornata la coppia Nichols-Sykes che insieme hanno messo a segno 45 punti.

Primo Quarto (24-22): Partita bloccata nei primi minuti: la sblocca Nichols dalla lunga distanza. Avellino sbaglia troppo in attacco e Sassari cerca di approfittarne con i canestri di Smith, Thomas e Cooley (3-7). I biancoverdi iniziano a girare bene la palla e si portano avanti con la tripla di Sikes e i liberi di Green, De Vecchi realizza da tre ma la Sidigas alza l’intensità difensiva e piazza il 6-0 di parziale con Nichols, Sikes e Green (14-10). Il match sale di tono: Sykes, il più in palla dei suoi, segna a ripetizione. Cooley prima di lasciare il posto a Magro appoggia al vetro (17-14). Sassari si porta avanti con Gentile e Polonara, ma è ancora Sykes a trascinare i suoi: il 28 biancoverde prima segna due liberi poi lancia in contropiede Green, che schiaccia e ringrazia e alla fine serve D’Ercole per la tripla del +2 (24-22).

Secondo Quarto (47-40): Si segna poco a inizio ripresa: ci pensa Filloy da tre, risponde Smith ma è Nichols a realizzare in allontanamento. Sassari si affida al solito Smith che realizza da 8 metri e Vucinic chiama time-out (29-29). Tripla di Nichols, Bamforth risponde alla stessa maniera ma i biancoverdi rimangono avanti grazie a Caleb Green (37-35). Thomas segna in penetrazione e pareggia. I biancoverdi però piazzano un parziale di 4-0 grazie ai liberi di e la penetrazione di Sykes ed Esposito chiama time-out (43-37). Il Banco di Sardegna prova a rientrare con i liberi di Cooley e Polonara ma Filloy con 4 punti consecutivi manda la Sidigas negli spogliatoi avanti di 7 (47-40).

Terzo Quarto (67-58): Riparte bene la Sidigas con Sykes che realizza da tre e dà il massimo vantaggio ai biancoverdi (50-40). Gli ospiti rispondono con Bamforth che mette a segno un personale parziale di 7-0 ma Filloy da tre riporta i lupi a distanza di sicurezza (55-47). I biancoverdi muovono bene la palla e portano Avellino sul +11. Sassari ci prova con Cooley e Thomas ma Green fa 2/2 (62-52). I biancoverdi difendono forte e provano a scappare con Nichols e Green, Sassari però non molla e realizza con Gentile in penetrazione (67-58).

Quarto quarto (86-78): L’ultimo periodo sia apre con l’ennesima tripla di Sykes. Diop schiaccia ma D’Ercole punisce gli ospiti dalla lunga distanza (73-62). Pierre e Bamforth sono precisi dalla lunetta ma è ancora Green a realizzare dai 6,75. Mini parziale ospite con Cooley e Smith spezzato dal canestro di Young (78-71). Avellino è in bonus e Sassari ne approfitta per rientrare in partita: i biancoverdi bloccano l’attacco ed il Banco non sbaglia (78-75). Nichols fa esplodere il Del Mauro realizzando da tre, Cooley fa 1/2 ma una magia di Young riporta Avellino sul +7 con Esposito che chiama time out (83-76). Young realizza un libero e Nichols mette il punto esclamativo sulla partita con la schiacciata Avellino batte Sassari 86-78.

Soddisfatto coach Vucinic, che si è così espresso ai microfoni dei giornalisti nella conferenza stampa post-partita:

“Riassumendo, è fantastico quello che si può raggiungere con la giusta chimica di squadra e con il cuore. Cuore che è stato mostrato da tutti, dalla squadra e anche dai tifosi, che ringrazio perché hanno capito il momento e si sono stretti attorno ai ragazzi.

Parlando della partita, non abbiamo mostrato una grande pallacanestro ed è chiaro che molte cose dobbiamo migliorarle, ma la determinazione mostrata in campo oggi è stata un elemento fondamentale per conquistare il successo. Sykes? Si è visto che aveva la consapevolezza di poter giocare più tempo del solito e speriamo che continui su questo percorso che ha intrapreso. Ci tengo a specificare che non abbiamo vinto stasera perché Cole è andato via: Norris è stato importante per i nostri successi finora, semplicemente il momento particolare di questi giorni ci ha spinto ad unirci ancora di più.

Ci attende un periodo difficile adesso e dovremo rafforzare il roster, considerando che si è aggiunta la grana di Ndiaye che sarà out per almeno tre settimane. Dovremo fare assolutamente di tutto per vincere le prossime partite per qualificarci alle Final Eight e dovremo essere al top della forma per riuscire anche ad arrivare ai Playoff di Champions. Contento della prestazione degli italiani, che hanno messo a segno tiri importanti e dato il loro contributo in difesa: pensiamo a Spizzichini, un eroe per noi, così come Campani e Campogrande, due ragazzi che sono tornati da un periodo di inattività e non è facile abituarsi nuovamente a disputare due partite a settimana, con allenamenti nel mezzo“.