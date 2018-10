Sidigas Avellino, trasferta a Brescia.

Dopo aver conquistato il terzo successo su tre in Basketball Champions League, i biancoverdi sono pronti ad affrontare la quarta giornata di andata di Legabasket Serie A: la prossima sfida dei lupi sarà in trasferta contro la Germani Basket Brescia. Anche i biancoblu sono impegnati nel doppio impegno della Serie A e dell’Eurocup: nel campionato italiano sono reduci da una vittoria e due sconfitte fino ad ora, l’ultima delle quali rimediata nella scorsa giornata contro l’Alma Trieste (90-86).

Questa mattina, ai microfoni dei giornalisti presenti in sala stampa, coach Vucinic ha parlato dell’imminente sfida: “A partire dall’ultima partita di Champions abbiamo impiegato il nostro tempo cercando di sistemare al meglio gli aspetti difensivi: abbiamo fatto riunioni ed allenamenti specifici e ci siamo concentrati su tutto quello che non è andato da questo punto di vista nello scorso match. Siamo consapevoli, sia noi coach che i giocatori, di dover lavorare duro per colmare in particolare le mancanze di intensità. Non avremo ancora a disposizione Campani e Campogrande: anche se sono tornati ad allenarsi, non sono pronti così presto a tuffarsi in partite del genere. Potremo disporre di Sabatino, in caso di esigenza, ma come ho già detto varie volte, le rotazioni e la stanchezza non sono un problema. In uno dei meeting degli scorsi giorni ho chiesto ai miei ragazzi più responsabilità e più sforzi individuali, così come maggiore comunicazione tra di loro e maggiore determinazione: ne abbiamo parlato seriamente, anche perché abbiamo rimediato due sconfitte nel campionato italiano e non tollereremo altre disattenzioni.

Adesso ci attendono due partite, prima contro Brescia in campionato e poi contro Murcia in Champions: per il momento ci concentriamo solo sulla prima, una squadra esperta e con molto talento, che un paio di partite fa ha conquistato una vittoria non semplice in casa“.