Sidigas Avellino, ultima del girone di andata in casa contro Pistoia.

L’ultima giornata del girone di andata di Legabasket Serie A vedrà la Sidigas Avellino impegnata nel match casalingo contro la Oriori Pistoia, valevole per il quindicesimo turno di campionato. La sfida avrà inizio domenica 13 gennaio alle ore 18.00 presso il PalaDelMauro e potrà essere seguita in diretta su Eurosport Player.

Così coach Nenad Vucinic sull’imminente match:

“Pistoia è in una situazione in cui deve cercare di tirarsi fuori dalla parte bassa della classifica e ha fatto davvero un buon lavoro la scorsa settimana contro Varese. Tuttavia, come dico sempre, ogni match in Serie A è difficile e va affrontato con la massima attenzione. Noi ci focalizziamo su noi stessi e sulle nostre qualità: veniamo dal bel successo in Champions League contro l’Anwil e adesso ci attendono nove partite nei prossimi ventotto giorni. Sarà sicuramente un periodo impegnativo. Siamo in una situazione simile a quella di due mesi fa: anche allora venivamo da una striscia positiva di vittorie, tra cui quelle contro Varese e Reggio Emilia in trasferta. Adesso, però, abbiamo rotazioni ridotte a causa di qualche infortunio di troppo e il mio compito principale in questo contesto è di fare in modo di preservare la squadra il più possibile. Come coach, devo fare in modo di gestire al meglio le rotazioni per le prossime partite: i risultati sono importanti, ma adesso l’obiettivo principale è non sfruttare troppo i giocatori a disposizione in termini di minutaggi, anche perché abbiamo completa fiducia nella nostra panchina.

Attendiamo ancora notizie su Matt Costello, mentre Hamady Ndiaye dovrebbe riaggregarsi al gruppo entro la fine del mese ed inoltre speriamo di avere presto anche un innesto che possa darci una mano. Siamo una squadra adesso e, nonostante le tante difficoltà, ne stiamo uscendo insieme. Il fatto che i giocatori diano tutto in campo per provare a vincere quante più partite possibile mi dà ovviamente soddisfazione: grazie al lavoro di tutti noi, adesso lottiamo per il secondo posto sia in Italia che in Europa”.