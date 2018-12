Sidigas Avellino vince a Torino.

E’ una Sidigas rimaneggiata quella che scende in campo al PalaVela di Torino, senza Hamady Ndiaye (out per infortunio) e Stefano Spizzichini (rimasto ad Avellino a causa di un virus influenzale): al termine dei 40′ minuti di gioco il verdetto è di 79-96 per i biancoverdi, grazie a delle ottime prove dei soliti Caleb Green (26 punti e 5 rimbalzi) e Keifer Sykes (21 punti, 4 rimbalzi).

Primo quarto (30-23): Tutto pronto alla palla a due del 12u00b0 turno di Legabasket Serie A, coach Vucinic schiera Sykes, Filloy, Nichols, Green e Young; coach Brown contrappone Moore, Carr, Wilson, Hobson e Cusin. Equilibratissimo avvio di partita, con entrambe le squadre che realizzano molto: se da una parte Cusin e Moore si fanno subito sentire sotto canestro, per la Sidigas Green e Sykes scaldano subito la mano da tre (4-6). Carr realizza in arresto e tiro, Young replica da sotto e Cusin realizza un gioco da tre punti (9-8). Nichols con la tripla tiene i biancoverdi attaccati alla Fiat sul 13 pari, Sykes dà il vantaggio con il tiro del 13-15 ma Hobson replica da tre. La partita si assesta su ritmi elevatissimi, specialmente in fase offensiva: a 3:16 dallo scadere del primo periodo, il tabellone segna il 18 pari. Moore si mette in proprio con 5 punti consecutivi, per la Sidigas risponde ancora Filloy. Al termine dei 10′ di gioco, il punteggio decreta il vantaggio di 7 punti per i padroni di casa, grazie al parziale di 7-3 firmato da Mcadoo, Portannese e Wilson.

Secondo quarto (46-42): Campogrande subisce fallo e va in lunetta facendo 3/3 ai liberi, Sykes ci mette il suo e porta la Sidigas sul -2 (30-28), la Fiat non si lascia intimorire e ne approfitta per piazzare il parziale di 8-0 siglato da Delfino, Mcadoo e Moore per il +10 (38-28): coach Vucinic non indugia oltre e ricorre al time-out a 6:30 dall’intervallo lungo. I biancoverdi rispondono con il mini-parziale di 5-0 grazie alla tripla di D’Ercole e il tiro dall’angolo di Nichols, ma i piemontesi piazzano il contro-parziale con il tiro di Jaiteh e la bomba di Moore che ridà nuovamente dieci lunghezze di vantaggio ai ragazzi di coach Brown (43-33 a 3′ dalla fine del quarto). Campani segna e subisce fallo, realizzando anche il libero aggiuntivo, Nichols gli dà man forte con il 2/2 dalla lunetta per il 43-38. Carr fa 1/2 a sua volta, Sykes ne scrive altri 4 a referto grazie a due layup che valgono il -2 alla Sidigas, con il secondo quarto che si chiude con l’appoggio da sotto di Mcadoo per il 46-42.

Terzo quarto (60-66): Il terzo quarto si apre con il contropiede di Nichols e dal 2/2 ai liberi di Sykes, che valgono il 46 pari. Carr sale in cattedra e piazza 4 punti consecutivi, ma ci pensa Green a regalare il vantaggio ai biancoverdi con due triple consecutive (50-52 a 6 dalla fine del periodo). Filloy rincara la dose con la tripla del 50-55 e coach Brown richiama i suoi con il time-out. Moore segna da due, ma Green e Nichols combinano per il 52-59 in favore degli irpini. Mcadoo realizza un gioco da tre, la Sidigas, con un Green sempre più caldo al tiro, aumenta il divario con il parziale di 5-0 (55-64). Per Torino il più in palla è Mcadoo, che fa 2/2 ai liberi, Filloy realizza la tripla ma la bomba sulla sirena di Delfino regala il -6 ai gialloneri (60-66).

Quarto quarto (79-96): L’ultima frazione di gioco si inaugura con il parziale di 9-2 per la Sidigas (62-75): sull’ennesima zingarata di Sykes, coach Brown chiama a raccolta i suoi (7′ dalla fine). Wilson prova a dare una scossa ai suoi, ma è ancora un super Sykes a salire in cattedra per i biancoverdi, coadiuvato dalla schiacciata di Green per il 64-79. Ancora Wilson trascina Torino con l’arresto e tiro da due, ma Green mette a referto il suo 14u00b0 punto della partita con una tripla, a cui risponde prontamente Carr (69-82). Torino prova ad accorciare il divario con Moore e Carr, la Sidigas mantiene il vantaggio con Campani e Nichols. A due minuti dalla fine è il solito Green a mettere il punto esclamativo alla partita con il gioco da 4 punti per il 74-91. Al termine dei 40′ di gioco, la Sidigas conquista la vittoria per 79-96.

La Sidigas soffre, lotta e conquista la vittoria al PalaVela, battendo la Fiat Auxilium Torino con il risultato di 79-96, nonostante alcune assenze che hanno ridotto all’osso il roster di coach Vucinic.

Queste le dichiarazioni dell’head coach biancoverde al termine del dodicesimo turno del campionato Legabasket Serie A:

“Quella di stasera è una vittoria importante per il nostro percorso. Tutti sono a conoscenza del periodo difficile che stiamo attraversando ma i ragazzi lo stanno affrontando egregiamente e hanno dimostrato di essere uniti. Dal punto di vista tecnico abbiamo giocato bene, muovendo tanto la palla e prendendo le scelte giuste; dobbiamo ancora migliorare molto ai rimbalzi e al tagliafuori, ma ci stiamo lavorando. Mi congratulo con i miei giocatori per aver mostrato la giusta durezza in questo momento particolare della nostra stagione“.