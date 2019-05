Sidigas Avellino, vittoria a Pistoia, ottavo posto in classifica e qualificazione ai playoff.

La Sidigas Avellino conquista la vittoria al PalaCarrara e chiude la stagione regolare staccando un pass per la postseason, qualificandosi all’ottavo posto in classifica.

Primo Quarto (22-20): Tutto pronto alla palla a due dell’ultimo turno di LBA, questi i quintetti schierati dalle due formazioni: coach Moretti inizia con Odum, Mesicek, Peak, Mitchell e Della Rosa; Maffezzoli replica con Sykes, Filloy, Nichols, Udanoh e Ndiaye. è Udanoh il primo ad iscriversi a referto per la Sidigas con 4 punti consecutivi, Mesicek fa bottino pieno dalla lunetta ma Nichols replia prontamente con l’arresto e tiro (2-6). Mitchell accorcia le distanze con la tripla, ma ancora Udanoh conquista fallo e fa 2/2 dalla lunetta, con Sykes che dà man forte in contropiede: sul 5-10 per i biancoverdi, coach Moretti ricorre al time-out. I padroni di casa reagiscono subito con il break di 7-2, che gli permette di tornare in parità a 3′ dal termine del primo quarto. La Sidigas non ci sta ed accorcia prontamente le distanze con il break di 8-2 che vale il 14-20, sforzo reso vano dalla nuova rimonta dei biancorossi, che chiudono addirittura in vantaggio di 2 grazie alle giocate di Mitchell, Peak e Odum (22-20).

Secondo Quarto (44-45): l’ex Crosariol segna in arresto e tiro, regalando 4 punti di vantaggio alla OriOra: coach Maffezzoli spende il primo time-out della partita. Peak fa 2/2 dalla linea della carità, mentre Mitchell (20 punti nei primi 20′) è abile a trovare il gioco da quattro punti che mette 20 punti di distanza tra le due squadre (20-30). Filloy replica con il gioco da tre punti, prontamente annullato dalla tripla di Bolpin. I biancoverdi provano a ridurre il gap ma Pistoia tiene sempre banco con Crosariol che fa male ad Avellino sotto i tabelloni (41-31). Harper sblocca i suoi con la tripla, seguito a ruota dal layup di Nichols che vale il -5 a 3′ dall’intervallo lungo (41-36): time-out per coach Moretti. La Sidigas ricuce lo strappo e torna in vantaggio grazie alla tripla di Harper, dopo il break di 4-1 ad opera di Silins e Ndiaye (42-43). Mitchell regala di nuovo il vantaggio alla OriOra, annullato dall’arresto e tiro di Harper: le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 44-45.

Terzo Quarto (61-78): La reazione irpina non tarda ad arrivare: Sykes, Harper e Campogrande combinano per 10 punti, mentre si fermano ad 1 i biancorossi con il tiro libero conseguente al fallo tecnico fischiato a Silins (che commette quattro falli e viene immediatamente sostituito da Maffezzoli). Moretti chiama a raccolta i suoi ma non riesce a fermare una Sidigas finalmente lanciata, che piazza un altro maxi-parziale corale di 13-2 (50-68). è il solo Peak a lottare per la OriOra, che non riesce più a segnare e in difesa subisce le offensive degli irpini. La terza frazione di gioco vede condurre la Sidigas per 61-78.

Quarto Quarto (73-88): L’ultima frazione di gioco è un ampio garbage time, in cui gli irpini gestiscono il vantaggio. La Sidigas batte a domicilio la OriOra Pistoia 73-88.

La Sidigas Avellino vince a Pistoia e stacca il pass per i playoff, qualificandosi ottava in classifica. Queste le parole di coach Maffezzoli nella conferenza stampa che ha avuto luogo dopo la gara:

“Per noi vincere era vitale perché le nostre concorrenti per gli ultimi due posti nei playoff avevano partite difficili e per di più in trasferta, noi dovevamo crederci. Inutile nascondersi: il nostro approccio è stato totalmente insufficiente nei primi due quarti; all’intervallo sono stato un po’ rigido con la mia squadra e l’abbiamo chiusa nel terzo quarto, per poi prestare orecchio agli altri campi.

La qualificazione alla postseason rappresenta per noi una gioia incredibile per la piega che aveva preso questa stagione: la vittoria contro Pistoia, unitamente ai risultati degli altri campi, ci ripagano di una stagione difficile. Adesso ci godiamo questo momento e spero che questa iniezione di fiducia ci porti ad affrontare con concentrazione ma allo stesso tempo con un po’ di spensieratezza i playoff: sono ancora convinto che questa squadra abbia i numeri per non uscire 3-0 contro Milano, anche se andiamo ad affrontare la migliore squadra del campionato. Dovevamo onorare il campionato e onorarlo voleva dire prenderci questa qualificazione, che doveva passare per la vittoria al PalaCarrara“.