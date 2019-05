Storie di emigrazione sanmanghese, incontro a Castelfranci.

L’associazione Libero Pensiero Irpino ‘Giordano Bruno’ di Castelfranci rinnova la collaborazione con la Pro Loco Sanmanghese, impegnata a promuovere la memoria sociale del secolo scorso.

L’evento si terrà sabato 18 maggio, alle ore 18 nella sede dell’associazione. Questa volta il filo conduttore dell’incontro sarà l’emigrazione.

L’occasione è data dalle interviste raccolte nel 2006 dal presidente Fiorenzo Iannino, poi confluite in un video curato da Antonio ed Enzo Giannitti: immagini e parole che ripropongono le emozioni, i dolori ed i successi di uomini e donne partiti dal piccolo centro irpino per paesi lontani e diversi. Con l’autore del reportage, moderati da Fiorella Delli Gatti, interverranno: Generoso Cresta (sindaco di Castelfranci), Antonio Palma (assessore comunale), Emidio De Rogatis e Stefano Quaresimale. Felice Storti, presidente del ‘Libero Pensiero’, ricorda che in apertura sarà ricordata la figura di Giandonato Giordano, sostenitore convinto dell’Associazione: “La sua improvvisa e immatura dipartita ci ha lasciati profondamente addolorati. Era un vero signore di altri tempi, semplice ed onesto, motivato nel suo impegno politico. A noi piace ricordarlo soprattutto come uomo di grande cultura, per l’amore sviscerato per la sua terra di origine e per l’Irpinia, protagonista attivo di ogni nostra iniziativa”.