Successo per la Giornata del Camminare in Baronia.

La splendida Irpinia come scenario incantato della “Giornata del Camminare”. E si è rivelata un autentico successo la passeggiata ecologica che si è svolta domenica 6 ottobre nel territorio della Baronia, in occasione dell’ottava edizione nazionale dell’iniziativa organizzata da FederTrek Escursionismo e Ambiente.

La “Giornata del Camminare” si è snodata lungo i sentieri e i boschi dei Comuni di Vallesaccarda, San Nicola Baronia, Castel Baronia, Carife e Trevico, le cui amministrazioni hanno patrocinato l’evento. L’iniziativa di FederTrek è stata promossa in Irpinia dalla Pro Loco Vallesaccarda, in collaborazione con le Pro Loco di Trevico, San Nicola Baronia e Castel Baronia, e con le Associazioni Agorà, Irpinia Mia e Amici dei Bimbi.

Non solo natura e paesaggi, ma anche arte, tradizioni e degustazioni di prodotti tipici lungo tutto il tragitto di circa venti chilometri, con varie tappe nei territori dei comuni interessati. Oltre centocinquanta persone, provenienti da tutte le provincie campane e dalla vicina Puglia, hanno preso parte all’iniziativa e l’impegnativo percorso è stato ricoperto dalla quasi totalità dei festanti e allegri partecipanti, dal più piccolo, Maicol Addesa di 6 anni, al più grande, Donato Stanco di oltre settanta anni.

Particolarmente attivo ed efficiente è stato il servizio navetta gestito dall’Associazione Amici dei Bimbi. Prezioso anche il lavoro del gruppo di Irpinia Trekking, coordinato dalla guida Vito Rago, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento. Il servizio di assistenza e di primo soccorso è stato garantito dall’Anpas di Scampitella, mentre il servizio controllo strade e circolazione è stato assicurato dalla Sezione Aeop di San Sossio Baronia, ed entrambi i servizi sono stati svolti in maniera eccellente.

La Baronia è un luogo che si estende a cavallo della linea spartiacque appenninica, fra la medio-alta valle dell’Ufita e l’alto corso del Calaggio, quest’ultimo situato sul versante adriatico. La maggior parte del territorio e la quasi totalità dei centri abitati sono comunque collocati sul lato tirrenico. La Baronia è parte integrante della Comunità Montana dell’Ufita, che ha contribuito fattivamente, come le locali amministrazioni, a rendere i tratti del percorso perfettamente puliti per il transito dei “camminatori”. La notevole rilevanza naturalistica del territorio, i boschi e le sorgenti della Baronia, che costituiscono una delle zone di protezione speciale della Campania, il clima favorevole, l’ottima organizzazione e l’entusiasmo dei partecipanti hanno fatto sì che la giornata non solo si svolgesse nel migliore dei modi ma soprattutto hanno creato le condizioni e la sinergia per continuare a dare vita a questo tipo di iniziative per far conoscere e valorizzare il territorio.