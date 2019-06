“Taurasi in Fiore”, il Forum delle Donne organizza il concorso per abbellire il paese con fiori e piante.

Un paese già bello e accogliente che intende valorizzare tale armonia tramite il meraviglioso linguaggio dei fiori.

Con questa nobile finalità il Forum delle Donne di Taurasi, l’attivissima associazione femminile presieduta da Mena Selvitella, ha indetto la prima edizione del concorso “Taurasi in Fiore”.

Si potranno abbellire con composizioni floreali balconi, davanzali, aiuole, scorci e piazze del paese, o riempire di verde e di fiori spazi vuoti nei quartieri o nelle strade. Il concorso è rivolto a tutti gli abitanti di Taurasi, che possono partecipare singolarmente o in gruppi di quartiere. E’ possibile iscriversi a “Taurasi in Fiore” fino al 15 giugno 2019, contattando il recapito telefonico 3392215571.

Nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 22 giugno, in base alle domande di adesione pervenute, i membri di un’apposita giuria effettueranno le visite nei vari luoghi segnalati e assegneranno il punteggio per la classifica finale, considerando le combinazioni cromatiche di fiori e piante, l’originalità della creazione e il suo inserimento armonico nel contesto abitativo o urbano.

La proclamazione dei vincitori delle varie categorie, con l’assegnazione di ricchi premi, avverrà poi il giorno 23 giugno.

Il “Forum delle Donne” si è costituito il 26 ottobre 2018 per volere di numerose cittadine residenti nel paese della media valle del Calore. Crescente era l’entusiasmo delle donne taurasine di ogni età, che hanno quindi deciso di mettere in gioco le proprie competenze, le proprie passioni e le proprie abilità per promuovere e organizzare attività formative, culturali, sociali e religiose, e per valorizzare il ruolo della donna in ogni ambito della comunità.