Mostri a parte, Maurizio Casagrande al Teatro Gesualdo sabato 1 e domenica 2.

Al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino è tempo dell’attesissimo cartellone “Tradizione & Comicità” composto da 10 spettacoli, assolutamente da non perdere. L’esordio è fissato proprio per questo fine settimana, quando il palcoscenico del Massimo cittadino ospiterà un graditissimo ritorno. Domani, sabato 1 dicembre, alle ore 21.00, e domenica 2, alle 18.00, in scena Maurizio Casagrande e il suo spettacolo dal titolo “Mostri a parte”, scritto a quattro mani con Francesco Velonà.

Ecco la trama: Franco, dimenticata rockstar degli anni ’80, è sposato con la più giovane Ursula, conduttrice televisiva di grande successo, fervente ammiratrice negli anni d’oro della sua carriera, ma che oggi è la vera “star” di casa. Lui, un artista non particolarmente bravo, ma sincero ed originale, e lei senza grandi capacità, ma priva di scrupoli e bravissima ad approfittare di chiunque per aumentare gli ascolti. Lui completamente fuori luogo nello show business dei giorni nostri e lei perfettamente inserita nell’effimero mondo della televisione. Lui e lei. Un uomo e una donna, ma in realtà il passato ed il presente che si scontrano in campo neutro: il teatro. Ursula, quasi per pietà, offre a Franco la possibilità di partecipare alla sua seguitissima trasmissione, ma la cosa si trasforma in un clamoroso flop. Le curve degli ascolti della sua esibizione risultano più basse di quelle della pubblicità, e questo porta alla rottura del rapporto tra i due. O lui troverà il modo di risalire la china, o lei lo eliminerà dalla sua vita. Ma come fare? Ormai lo spettacolo propone solo robaccia e lui vede solo mostri intorno a lui, non più “sacri”, come un tempo, ma assolutamente “pagani”. Per farcela, dovrebbe diventare uno di loro! Ed è proprio quello che accadrà quando scoprirà di essere l’erede del dott. Jekyll, ed entrerà in possesso della famosa pozione che riesce a svelare e portare in vita l’altro lato di noi stessi. L’uso della pozione cambierà tutto, e anche Ursula ritroverà per Franco l’antico amore. Sembra un lieto fine, ma si sa, i finali in cui vissero tutti felici e contenti appartengono alle fiabe, nella realtà la voce di Franco ci porterà al tragico epilogo…

Prossimo appuntamento programmato al Teatro “Carlo Gesualdo” è “La paranza dei bambini”, di Roberto Saviano e Mario Gelardi, con Ivan Castiglione. Lo spettacolo che rientra nel mini cartellone del “Teatro Civile”, è previsto per martedì 4 dicembre alle ore 21.00.