Teatro Gesualdo, via alla campagna abbonamenti.

Si apre la nuova campagna abbonamenti al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Conclusa la fase di prelazione riservata agli abbonati dello scorso anno, da mercoledì 17 luglio tutti potranno sottoscrivere gli abbonamenti per gli spettacoli della stagione teatrale 2019/2020. La campagna abbonamenti andrà avanti fino ad inizio rassegna. La vendita dei biglietti dei singoli spettacoli avrà invece inizio il 18 settembre, mentre sono già in vendita i biglietti per l’attesissimo concerto-spettacolo di Massimo Ranieri che rientra nelle categoria Grandi Eventi.

L’apertura della prossima stagione è affidata alla voce avvolgente di Fiorella Mannoia, in concerto il 12 e 13 ottobre. Ricca di appuntamenti di spessore la prossima stagione che vedrà alternarsi sul palcoscenico del Gesualdo attori e artisti di grande richiamo e tradizione. Da non perdere la rassegna Grande Teatro con la rivisitazione del Don Chisciotte interpretato da Alessio Boni e con Alessandro Preziosi in Vincent Van Gogh. Nancy Brilli è invece la protagonista di “A che servono gli uomini”. Di grande impatto e interesse anche gli appuntamenti con il Teatro Civile di Vittorio Sgarbi, Ezio Mauro e Marco Paolini. Non mancherà, come da tradizione, il mini-abbonamento alla Danza, con una serie di performance tra classico e contemporaneo.

Per info e prenotazioni:

biglietteria del Teatro Comunale Carlo Gesualdo, Piazza Castello – Avellino

Dal martedì al sabato 10.00-13.00/17.00-20.00

Domeniche e nei giorni festivi di spettacolo apertura due ore prima dell’inizio spettacolo

t/ 0825.771620 / m/ 389.2932553

e-mail: biglietteria@teatrocarlogesualdo.it

sito internet: www.teatrocarlogesualdo.it – info@teatrocarlogesualdo.it

Prezzi:

Grande Teatro (8 spettacoli) :

Platea Abbonamento € 255,00, biglietto € 35,00 – Galleria Abbonamento € 185,00, biglietto € 28,00

Sconti Under 30

Danza (2 spettacoli):

posto unico platea Abbonamento € 35,00, biglietto € 23,00

Sconti per gli abbonati al Grande Teatro

Teatro Civile (3 spettacoli):

posto unico Abbonamento € 55,00, biglietto € 23,00

Sconti per gli abbonati al Grande Teatro

Eventi Speciali (fuori Abbonamento): vendita biglietti APERTA

MASSIMO RANIERI – 22 e 23 febbraio 2020

Platea € 55,00, Galleria € 38,00

Sconto Under 30: Platea € 35,00 – Galleria € 25,00

A cura di Associazione C.T.R.C Teatro Pubblico Campano

t| 081.7345210 / 081.7345213 – f| 081.7345215

www.teatropubblicocampano.com – info@teatropubblicocampano.com