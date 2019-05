Tenta di uccidere la moglie, arrestato a Benevento.

Nel pomeriggio di ieri, è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un cinquantaseienne beneventano, raggiunto da gravi indizi di reato per i reati di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

Da tempo l’uomo ingiuriava e malmenava la moglie, cagionandole lesioni che la donna non aveva il coraggio di denunciare, costringendola, in alcuni casi, a dormire sul balcone di casa.

Durante un recente episodio di violenza, l’indagato aveva tentato persino di strangolare la moglie, salvata solo dall’intervento provvidenziale del figlio e successivamente di un pattuglia della Squadra Volante.

Dopo l’allontanamento della vittima dall’abitazione, l’uomo aveva iniziato a vessarla con continue telefonate, cagionando in lei una tale esasperazione da indurla a tentare il suicidio.

Ieri l’epilogo della vicenda, quando l’indagato è stato rintracciato e condotto presso la Casa Circondariale di Benevento, in esecuzione della misura cautelare, dagli agenti della Squadra Mobile, che, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Benevento, hanno condotto le indagini. in esecuzione della misura cautelare.