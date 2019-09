Tessere, Dolcezze e Poesie, apre la nuova stagione del Teatro 99 Posti.

Il Teatro 99 Posti inaugura la nuova stagione teatrale con una serata conviviale dal titolo “Tessere, Dolcezze e Poesie”.

Sabato 14 Settembre Dalle 18,00 alle 21,00, infatti, il teatro sarà aperto per accogliere tutti coloro che vorranno tesserarsi e brindare a questo nuovo inizio.

<<E’ un momento molto importante per noi – dice Gianni Di Nardo, presidente del Coordinamento delle compagnie irpine di spettacolo – Ci piacerebbe che quella sera il teatro si affollasse di vecchi e nuovi soci per riavviare insieme quel percorso virtuoso che è stato brutalmente interrotto 3 anni fa”

Dopo tre anni di stop, infatti, la piccola sala teatrale della Città di Mercogliano si riappropria del ruolo che ha avuto sul territorio sin dalla sua nascita nel 2002, divenendo un punto di riferimento per la qualità delle sue proposte, proponendosi come laboratorio di aggregazione e formazione, uno dei luoghi della regione più attenti al teatro d’innovazione e all’arte contemporanea in generale.

Tre anni di attesa in cui, nonostante l’indisponibilità della struttura, il Teatro 99 Posti ha continuato ad operare, a produrre spettacoli, a condurre laboratori, coltivando una fitta rete di collaborazioni e fondando, insieme al teatro d’Europa, il Consorzio Teatro Irpino.

<<Non è facile rimettere insieme il prezioso patrimonio di soci e sostenitori che il 99 Posti aveva tre anni fa. – dice Paolo Capozzo – Per questo chiediamo agli amanti dell’arte teatrale, alle compagnie, ai nostri ex soci, a tutti quelli che credono che si possa fare “cultura sostenibile”, di darci una mano. Il Teatro 99 Posti non riceve alcun tipo di finanziamento pubblico, riesce a vivere solo grazie al supporto dei propri soci; per cui vi esorto, venite a teatro il 14 settembre, dateci il vostro sostegno, associatevi e partecipate alle nostre attività. Vi assicuro che vi regaleremo delle belle emozioni.>>

Una serata conviviale in cui saranno presentati in dettaglio i Laboratori, le rassegne di Teatro (con la presenza delle più belle professionalità che operano sul territorio), di Cabaret (con la presenza di Pippo Franco a impreziosire il programma) e di Danza Contemporanea (con tre eventi di forte impatto emozionale a costruire un ponte tra danza e teatro), e tante altre attività che il Teatro 99 Posti ha riservato ai propri soci per la stagione 2019-20.

<<Non mancherà il lato spettacolare, – continua Capozzo – durante la serata infatti sarà in funzione il Juke Box delle poesie. Si tratta di un “declamatore interattivo”, una sorta di meccanismo multi vocale a cui il pubblico potrà richiedere le poesie che vuole ascoltare.