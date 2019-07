The Power of Pink, la camminata in rosa sabato 27 a San Nicola Baronia.

“The Power of Pink”, questo il titolo dello spettacolo in scena sabato 27 luglio alle ore 20:30 nello scenario suggestivo dell’Anfiteatro delle Arti di San Nicola Baronia, per presentare la Sesta edizione della Camminata Rosa che si terrà domenica 15 settembre 2019. L’evento è organizzato dal presidente dell’associazione di volontariato Amici dei Bimbi Onlus di San Nicola Baronia, Nunzio De Leo, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di San Nicola Baronia, e con la collaborazione dell’Asl di Avellino, dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e delle associazioni Amdos e Amos Irpine, Noi in Rosa, Oltre il Rosa la Forza della Vita, Pro Loco Atripaldese.

Artisti nazionali, operatori sociali, istituzioni, medici e le tantissime donne in rosa delle associazioni che si occupano di prevenzione guidate dal senologo della Breast Unit del Moscati di Avellino, Carlo Iannace, tutti uniti per promuovere in una serata speciale la marcia rosa che nella scorsa edizione ha superato le 7000 presenze e per ricordare la volontaria Amos Franca De Leo. La regia artistica dello spettacolo sociale “The Power of Pink” è curata dell’attore, regista e conduttore Tv Giuseppe Joy Saveriano che presenterà la serata dal forte impatto emotivo, per esprimere in un unico colore il grande potere del rosa. Lottare e vincere insieme la battaglia contro il cancro al seno, ma anche divertirsi e sorridere insieme. Per questo, al fianco delle volontarie che divulgano la prevenzione sul territorio con diversi progetti che saranno presentati nel corso della serata, sul palco dell’affascinante location che si tingerà di rosa nell’ultimo sabato di luglio, tanti gli artisti che hanno scelto di aderire all’iniziativa. Ospite d’eccezione la vincitrice di The Voice of Italy 2019, l’irpina Carmen Pierri.

Tra gli altri nomi,l’attore comico dal programma Rai Made in Sud Enzo Fischetti, l’attore cinematografico Gennaro Saveriano, la cantante Roberta Tondelli, la voce e la chitarra del dottor Giovanni De Chiara, i Sognatori – Friend Music Band composta dai ragazzi diversamente abili del centro Aprea di Atripalda, la Corale Polifonica Santa Maria Maggiore di Grottaminarda diretta da Sabrina Caprarella e accompagnata al pianoforte da Pina Molinario. Sul palcoscenico rosa anche una sfilata di abiti d’epoca “Moda e società: Frammenti”, a cura di Eleonora Iannuzzi, che racconta l’evoluzione dello stile femminile dal ‘900 ad oggi.

Al grande evento sociale interverranno, tra gli altri, anche il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, la presidente del Consiglio Regionale Rosetta D’Amelio, l’assessore alle Pari Opportunità della Regione Campania Chiara Marciani, il sindaco di San Nicola Baronia Giuseppe Moriello, la direttrice generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante, la dottoressa Miriam Mazza del Laboratorio di Estetica Oncologica e alcuni medici dell’Oncologia del Moscati di Avellino.

Tutti insieme per compiere anche quest’anno il primo passo verso la Camminata Rosa del 15 settembre 2019, ormai giunta alla Sesta edizione. Un fiume rosa che ogni anno parte da Mercogliano e arriva ad Avellino con musiche, balli, allegria e un unico grande messaggio, la prevenzione e l’unione possono salvare la vita. Per questo, prima dello spettacolo, nel pomeriggio di sabato 27 luglio dalle 15:00 alle 19:00 saranno effettuati gli screening della mammella e della cervice uterina, organizzati dall’Asl di Avellino presso il centro sociale in via Gramsci a San Nicola Baronia.