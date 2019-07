Torna Che ci salta in Menta, venerdì 13 a Nusco.

Si svolgerà il 13 luglio 2019 a Nusco e avrà come protagonista indiscussa la menta, pianta dal profumo intenso e dal sapore unico. Aggiunta con gusto e sobrietà in tante pietanze, dai pizzilli ai cicalucculi e nelle polpettine, e sapientemente lavorate dalle mani magiche delle nostre massaie, la menta si caratterizza come prodotto tipico locale, che la Pro Loco cittadina intende valorizzare e diffondere.

La giornata si svolge in due momenti. La mattinata dopo una breve presentazione della festa è dedicata ai poeti veri e “non” che si cimenteranno in una tenzone poetica avente come argomento unico guarda caso, la menta. Nel pomeriggio invece, protagonisti indiscussi del ‘Pizzilli lab’ saranno nonni e nipoti nella preparazione del ‘pizzillo’’ in Villa Nuova. A seguire un vero momento di relax necessario per affrontare la serata impegnativa “Menta sana in corpore sano”, ovvero una lezione di yoga a cura dell’ Associazione Culturale JayAnanda Yoga & Ayurveda, quasi al tramonto in uno dei luoghi più caratteristici del borgo.

La sera infine, il divertimento e il mangiar sano sono assicurati, accompagnati da un Mojito, il cocktail a base di menta, e dall’ intrattenimento musicale scelto per voi accuratamente. In aggiunta e in aggiunta quest’anno, la postazione Gluten Free. La Pro Loco annuncia infine una totale adesione al manifesto ambientalista e bandisce l’uso della plastica: saranno ammessi solo carta e legno per tavolo grembiuli tovaglie tovaglioli.