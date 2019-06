Torna VertegliaMater a Montella dal 2 al 4 agosto.

Venerdì 28 giugno al Circolo della Stampa di Avellino verrà presentata la seconda edizione di VertegliaMater, che si terrà sull’Altopiano di Verteglia a Montella dal 2 al 4 agosto prossimi.

Promozione del territorio e tutela delle risorse naturali, torna per la seconda edizione uno dei grandi festival estivi dell’Irpinia: nel suggestivo scenario dell’Altopiano di Verteglia a Montella, ai piedi del Monte Terminio, si svolgerà un weekend di cultura, musica e divertimento dal 2 al 4 agosto 2019.

Si tratta di un vero e proprio viaggio esperienziale che guiderà i partecipanti nei temi forti del territorio: un programma ricco di eventi musicali intratterrà il pubblico durante tutto il giorno accompagnandoli in un percorso conoscitivo indimenticabile.

VertegliaMater si fonda su quattro temi fondamentali: Musica, Agroalimentare, Territorio, Ecologia e Risorse. L’obiettivo degli organizzatori è quello di sensibilizzare i cittadini ai temi ambientali e al grande potenziale dell’Irpinia: le intenzioni del Gal Irpinia Sannio Cilsi e del Parco Regionale dei Monti Picentini sono quelle di creare un polo aggregativo di conoscenza delle eccellenze e del buon vivere in questa straordinaria Terra. I dibattiti saranno focalizzati su argomenti di grande attualità come l’importanza del territorio quale volano di crescita sociale ed imprenditoriale, il turismo sostenibile, la filiera circolare agroalimentare, l’ambiente con un focus sulla gestione delle risorse idriche della nostra provincia, l’abbandono e lo spopolamento dei nostri paesi. Importante sarà la presenza delle istituzioni regionali e nazionali, associazioni di categoria come Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Camera di Commercio, Legambiente passando per Slow Food e Fisar come ambasciatori delle eccellenze enogastronomiche. Un evento voluto fortemente dal Gal Irpinia Sannio Cilsi e dal Parco Regionale dei Monti Picentini come progetto di promozione e sviluppo associato alla tutela e salvaguardia del territorio. A tal proposito il presidente del Gal Irpinia-Sannio Cilsi, Rino Buonopane, dichiara: “La specificità di Verteglia Mater sta nel voler integrare e fare sintesi delle diverse tematiche affrontate, cogliendone un aspetto in passato trascurato, ma decisamente innovativo: sono tutte profondamente interdipendenti. Produzioni locali, bellezze paesaggistiche, turismo enogastronomico, economia legata alle aziende del posto e l’ambiente sono tutti intensamente legati l’uno all’altro in un rapporto che evidentemente non può essere scisso. E’ dunque, un evento che supera i confini e gli schemi del passato, con la consapevolezza che il bene della propria comunità può essere costruito solo se l’obiettivo è davvero promuovere, valorizzare e tutelare. E non programmare eventi che troppo spesso sono e sono stati fini a se stessi“.

Il presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini, Fabio Guerriero aggiunge: “Solo attraverso una sana collaborazione tra enti ed istituzioni con finalità diverse, il Gal che promuove lo sviluppo del territorio ed il PARCO che ha la finalità di tutelare e salvaguardare il patrimonio naturalistico, è possibile dar vita ad una nuova stagione di sviluppo in grado di sostenere e valorizzare l’immensa voglia di natura che ho registrato nei primi mesi del mio mandato”. Partner importanti in questa nuova edizione del VertegliaMater affiancheranno gli organizzatori per apportare il loro valore aggiunto alla promozione dell’Irpinia: FAI – Fondo Ambiente Italiano con il gruppo FAI Giovani Avellino, CaI – Club Alpino Italiano di Avellino, Legambiente, Slow Food presidio Avellino, UISP Avellino, Coldiretti Sardegna. Un sottofondo musicale accompagnerà durante tutto il giorno le attività previste nell’Altopiano di Verteglia durante tutto il weekend. Il food village ospiterà le eccellenze agroalimentari dell’Irpinia con ospiti speciali direttamente dalla Sardegna.

L’evento si svolge in un “bosco incantato” immerso nello splendore naturale di un bosco reale dell’Altopiano. Sarà un’esperienza immersiva nei simboli che legano l’Irpinia alle credenze superstiziose e alle creature fantastiche, un percorso che spinge a riflettere sul modo in cui rappresentiamo a noi stessi i concetti del male e del mostruoso, dell’inconoscibile e dell’ignoto. Un’agenda ricca di appuntamenti che si snoda tra enogastronomia, cultura e valorizzazione del territorio ma anche tanta musica, in questo Vertegliamater 2019 che propone un format davvero innovativo grazie all’allestimento di un vero e proprio villaggio agroalimentare impreziosito da Casette del Gusto, dove si avrà la possibilità di degustare le specialità enogastronomiche del luogo e avere un contatto diretto con i produttori e le aziende.

VertegliaMater si propone anche come un weekend da vivere in famiglia: segnalate le aree ristoro comodamente raggiungibili grazie alle zone parcheggio predisposte, servizio navette e aree camping. Un evento organizzato con un forte taglio ecologista, rispettoso del territorio in cui si svolge: una promozione delle bellezze paesaggistiche ed ambientali secondo la politica Plastic Free adotatta dal Parco dei Picentini e portata avanti da Legambiente, Greenpeace e tutte le più importanti organizzazioni ambientaliste che lottano contro il consumo di microplastica.