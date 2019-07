Trasporto pubblico, Di Maio taglia corse da Alta Irpinia verso Avellino, la protesta dei sindacati.

«Un gruppo di cittadini dell’Alta Irpinia con una missiva indirizzata alla Provincia di Avellino informa della soppressione di alcune corse dei bus Di Maio che collegano i comuni dell’Alta Irpinia con il capoluogo. Corse, per quanto ci è dato sapere, soggette a contributo-concessione regionale». Così scrivono in una nota Franco Fiordellisi, segretario generale Cgil Avellino, e Luca Napolitano, segretario generale Filt Cgil Avellino-Benevento, a proposito della sospensione nel mese di agosto della corsa che arriva nel capoluogo alle 07.35 e utilizzata in particolare da lavoratori e utenti dell’azienda ospedaliera “Moscati”.

«Potete immaginare la rabbia e la delusione di questi cittadini-utenti di un territorio ancora una volta colpito e denigrato. La qualità della vita e l’impossibilità di gestirla con questo atto è ulteriormente colpita: ci troviamo di fronte a un altro passaggio verso l’abbandono delle aree interne. Per tutto questo riteniamo giusto che la Provincia e la Regione si esprimano quanto prima e dicano chiaramente cosa è successo e se del caso intervenire verso la società di trasporto pubblico locale Di Maio per ripristinare tutte le corse previste, in quanto alle Cgil non è stata fatta alcuna comunicazione, prevista dalla normativa, per eventuale soppressione e o sospensione», spiegano i sindacalisti.

«In ragione di ciò abbiamo inviato una formale comunicazione al presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi, e al consigliere regionale con delega ai Trasporti, Luca Cascone», concludono nella nota.