Trovato morto giovane medico a Villanova del Battista.

Tragedia ieri a Villanova del Battista dove, durante il turno della Guardia Medica, ha perso la vita un medico di Taurasi, Ersilio Picariello. Il giovane, 28 anni, è stato trovato senza vita nella tarda mattina. Probabilmente non è riuscito a chiamare i soccorsi dopo essersi sentito male. Sul corpo infatti non sono presenti segni evidenti di violenza. Il turno era finito qualche ora prima, ma dopo la notte nessuno lo aveva sentito e non erano riusciti a rintracciarlo. Sul posto si sono recati quindi gli uomini della Municipale. Inutili i tentativi di prestargli soccorso. Al lavoro per le indagini del caso i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.

Picariello si era laureato da poco, ad aprile il “Giuramento di Ippocrate”. Genitori entrambi medico, il padre lavora all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. La Direzione Strategica dell’Asl di Avellino esprime il proprio cordoglio “per la tragica morte del dottor Ersilio Picariello, medico di Continuità Assistenziale in servizio presso la Guardia Medica di Villanova del Battista. Il giovane medico era apprezzato per la sua umanità, il suo impegno e la sua professionalità, nonostante la giovane età. L’Azienda si associa al dolore dei genitori, del padre Gerardo, anch’egli medico in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi, della madre Olimpia Gaeta, medico di Medicina generale, della famiglia e della comunità di Taurasi“.