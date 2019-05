Truffe online, Carabinieri denunciano due persone a Lioni.

Continua l’attività dell’Arma per impedire la consumazione di truffe in genere. Dopo l’azione di contrasto eseguita con l’iniziativa del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino “Difenditi dalle truffe”, la Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi ha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria numerosi soggetti responsabili di truffe di vario genere ed in particolare per quelle on-line.

E proprio per quest’ultima tipologia di reato, i Carabinieri delle Stazioni di Lioni, all’esito di specifica attività info-investigativa, hanno denunciato in stato di libertà Procura della Repubblica di Avellino due giovani del posto, già noti alle Forze dell’Ordine.

I predetti venivano notati dai militari operanti mentre prelevavano del denaro da uno sportello bancomat. Da un successivo controllo delle movimentazioni compiute, si accertava che i medesimi avevano utilizzato una carta ricaricabile intestata ad uno di loro, sulla quale risultavano effettuati numerosi versamenti da parte di persone truffate, residenti in vari comuni italiani, che, attratte dal prezzo oltremodo conveniente dell’oggetto fittiziamente messo in vendita online dai malfattori, non esitavano ad effettuare il pagamento, ma non ricevevano la merce acquistata.

È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.