Ufo, contatto alieno, convegno ad Atripalda domenica 10.

Si stanno ultimando gli ultimi preparativi per il prestigioso convegno “Ufo, contatto alieno” in un’atmosfera delle grandi manifestazioni. Già ne parlano importanti media, anche nazionali come la prestigiosa testata de “Il Mattino”.

Nella mattinata di domenica 10 novembre, dalle 9,30 alle 13,30, ad Atripalda, paese alle porte di Avellino, facilmente raggiungibile in quanto ottimamente collegato da autostrada e superstrada (raggiungibile in mendo di un’ora da qualunque provincia campana), si alterneranno ben 6 relatori in Piazza Sparavigna, 4, Presso la Biblioteca Comunale, con ingresso gratuito.

L’argomento, come si evince dal titolo della manifestazione, è dei più affascinanti: gli ufo, o “unidentified flying object”, che dalla notte dei tempi affascinano l’umanità e, la possibilità che questi misteriosi velivoli siano guidati da esseri intelligenti. Ma possibile che gli ufo e gli alieni vengano da Marte? E se poi si rivelassero, quale sarebbe l’impatto sulla nostra civiltà? E le siderali distanze interstellari sono di ostacolo o rendono addirittura impossibile il contatto con altre civiltà intergalattiche? Addirittura su Marte potrebbero esserci antiche città deteriorate dal trascorrere dei secoli e nella Bibbia celarsi ufo ed alieni. Saranno mostrati i migliori avvistamenti ufo del C.UFO.M., con foto e video piuttosto eloquenti. Tutto questo sarà illustrato, con immagini inedite e sorprendenti, da alcuni tra i migliori ufologi italiani: dal Presidente C.UFO.M. Angelo Carannante, dal Presidente Onorario in. Ennio Piccaluga coadiuvato dall’esperto grafico Luigi De Matteis, dal Vicepresidente dott. Nino Capobianco, dai ricercatori C.UFO.M. dott. Berardino Ferrara, dott. Silvio Gallo e dal sig. Giuseppe Corcione. Maggiori particolari, con la locandina il programma dettagliato ed ulteriori notizie si possono trovare sul sito ufficiale del C.UFO.M. Per info: 3425274949 – 320/4659798, centroufologicomediterraneo@gmail.com. È consigliabile giungere presso la sala convegni con congruo anticipo vista la prevedibile grande affluenza, come si è verificato nella prima edizione svoltasi del 2018. I relatori rispenderanno alle domande del pubblico in sala.