Una notte al Museo, venerdì 7 ad Altavilla Irpina con i ragazzi del Liceo De Caprariis.

Altavilla Irpina si prepara all’evento UNA NOTTE AL MUSEO. Gli allievi del Liceo Scientifico “Vittorio De Caprariis” di Altavilla Irpina aprono le porte del MuGesS – Museo Civico della Gente senza Storia per vivere insieme UNA NOTTE AL MUSEO, con visita guidata e percorsi di animazione museale per i visitatori di ogni età nella magica cornice di abiti e utensili tradizionali a fare da sfondo alla serata ricca di storia, giochi, divertimento e sorprese… L’iniziativa è realizzata nell’ambito del PON “Saperi in Opera” Modulo CHE LAVORO SEI? n. 3781 del 05/04/2017 – FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con il Comune di Altavilla Irpina e Kinetès Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. Spin off UNISANNIO e con la partecipazione dei piccoli allievi dell’Istituto Comprensivo “Cosimo Caruso” di Altavilla Irpina. Appuntamento ad Altavilla Irpina Venerdì 7 Giugno dalle ore 18:00 alle 23:30.

Segui l’evento su MuseoCivicoDellaGenteSenzaStoria/ e su

Info e Prenotazioni: nottealmugess@gmail.com 349 32 16 255