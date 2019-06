Una voce per Tonino Delle Donne, lunedì 17 a Mugnano del Cardinale.

“UNA VOCE PER TONINO” è la rassegna di voci organizzata da Idea 10 Eventi & Promozioni e GEDA Design in collaborazione con il gruppo musicale Joe Petrosino & Rockammorra per dare risalto alle canzoni di Antonio Delle Donne.

Si conclude il 17 giugno a Mugnano Del Cardinale in Piazza Umberto I la rassegna “Una Voce Per Tonino” che in questi mesi si è svolta al Country Pub di Angri, al Bourbon Jazz Club di Napoli e alla scuola di Musica Pinetamare di Castel Volturno. <Stavolta suoneremo in piazza-spiega Luca “Joe” Petrosino leader dei Rockammorra-e porteremo la musica che ha scritto Tonino nella sua città, tra i suoi cari parenti ed amici. Stiamo preparando anche brani dei “Dolci Pensieri” con cui Tonino entrò negli anni ’70 nella Hit Parade nazionale ed internazionale. Mi trovo a mio agio con questo genere musicale rock melodico che si portava allora: avrei preferito avere 18 anni negli anni settanta piuttosto che “subire” gli anni ottanta>.

I cantanti che parteciperanno alla finale della rassegna, selezionati durante le suddette serate, sono in tutti 10, alcuni hanno noti progetti artistici che li vede già protagonisti come Pasquale Iannone, che si sta facendo notare in tutta Italia per la sua voce graffiante, Antonio Amatruda dei Vico Masuccio, interessante progetto in lingua napoletana/dialetto vietrese, Alessia Minichini che sta promuovendo il nuovo video dei Cosmorama, clip sulla Terra dei Fuochi, Peppe Del Sorbo già cantante di Integral Buatt e Soul Six ed ora vocalist dei Pink Bricks oltre che attivista del Campania Eco Festival. Ancora la nostra scoperta Paola Giudice che esordisce sul palco della rassegna, Mariana Somma dalla voce sottile e sensuale lavora anche come speaker a Radio Base, Gennaro Tedesco proveniente dalla scuola di Tony D’Alessio (ex Guernica ed Ape Escape, secondo classificato a X-Factor ed attualmente voce solista de Il Banco del Mutuo Soccorso) e dalle terre irpine cosi come la cantante/soubrette Lory Garò alla quale si aggiungono per ultimare la lista i cantanti nocerini Alfonso Tortora, assiduo frequentatore di musica d’autore e cover band dei Negroamaro, ed Emanuele Pellegrino.